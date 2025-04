Los aparcamientos subterráneos en los cines de verano de Córdoba: claves de una operación estímulo para el Casco

El anuncio de un plan de aparcamientos subterráneos en los cines de verano Delicias, Olimpia y Fuenseca del casco histórico de Córdoba a cargo de manos privadas ha dado un giro a las expectativas que había sobre estos emblemáticos espacios de la ciudad. A punto de desaparecer tras la muerte de Martín Cañuelo, uno impasse de dos años bastó para tomar conciencia de la repercusión popular de estos recintos creados a comienzos del siglo XX casi como patios de refresco y ocio para los tórridos estíos cordobeses.

Ángel Cañuelo, sobrino del promotor y dueño de estos tres cines -logrados en una subasta pública-, alcanzó finalmente un acuerdo con otro joven empresario local, Antonio Amil, para explotarlos bajo el prisma cinematográfico con el apoyo también del Ayuntamiento para poder usarlos con actividades culturales durante el año. El pasado 2024 se firmó un acuerdo por casi cien mil euros en esa línea. Luego han llegado iniciativas navideñas y alguna más de ocio y gastronomía algo más controvertida con quejas vecinales.

Pero esta solución no dejaba de ser un remedio transitorio y la operación de construir estacionamiento subterráneo adquiere un mayor calado de cara a la viabilidad y futuro de los cines de verano. Tanto Amil como Cañuelo (que sigue con la empresa de su tío Esplendor Cinemas) son los promotores de un proyecto en el que ya trabaja el estudio cordobés de arquitectura POA y del que es plenamente conocedor la Gerencia de Urbanismo y la Delegación Territorial de Cultura, con quien se vienen manteniendo «conversaciones avanzadas» en los último meses.

Los datos básicos de la operación son tres cines de verano con unos 4.400 metros cuadrados de superficie total: Delicias, en la calle Frailes (1.690 metros cuadrados); Fuensenca, en la plaza del mismo nombre (1.618 metros cuadrados); Olimpia, en la calle Zarco (el más pequeño con 1.064 metros cuadrados). Sobre los tres, una inversión de unos 5 millones de euros (no se conocen datos sobre los canales que aportarán la misma) para emprender tres parking soterrados, de un máximo permitido de dos plantas bajo rasante, y un volumen global de 500 plazas de estacionamiento -a determinar por cada uno de los estudios de detalle que habrá que tramitar y las exigencias normativas correspondientes-.

El proyecto, a priori, parece un estímulo para espacios simbólicos de un Casco que pierde habitantes sin cesar y sobre el que los velos protectores y normativos hacen más difícil promover iniciativas que lo doten de vida. Por ello, este plan tiene dos objetivos principales: mantener en superficie los cines y sus usos culturales y generar debajo un servicio que demandan los vecinos de su entorno (hablamos de Santa Marina, San Agustín y San Lorenzo, principalmente) como agua de mayo: aparcamiento.

Como se indicó este viernes en la presentación de la actuación, la prioridad para los promotores es que las plazas que salgan sean para los residentes en régimen de venta y si no se ocuparan todas, buscar otros clientes menos directos. La base de la viabilidad económica estaría en gran parte ahí, garantizar la demanda para arrancar la oferta. De momento no hay más datos al respecto. Amil Corredera cuenta con dos negocios de hostelería anteriores y una empresa de importación, mientras que Cañuelo es un profesional afincado en Londres que ha heredada una empresa como Esplendor Cinemas no exenta de aristas financieras.

Pero el proyecto parece lanzado y con velocidad de crucero. Al menos ya se ha dado un avance de plazos para acometer los estacionamientos. El primero sería el de Delicias este mismo septiembre con obras que llegarían hasta junio de 2026. Luego vendría el Olimpia en la misma franja temporal pero de los años 2026 y 2027 para acabar con el Fuenseca en junio de 2028. Incluso este viernes, los promotores llegaron a manifestar que estaban buscando constructoras caras para agilizar los plazos de obra.

Claves urbanísticas del plan

Los tres cines en cuestión (el coliseo San Andrés pertenece a otro propietario y está inmerso en un arrendamiento para eventos culturales ahora suspendido por el Ayuntamiento, aunque este verano volverá el cine de la mano de José María Casado) son como una gota de agua en la normativa urbanística de Córdoba. El Plan Especial del Casco Histórico recoge para los tres en sus fichas preceptivas el uso preferente deportivo. Es decir, crear instalaciones al aire libre respetando ciertas edificaciones aledañas y algunos elementos protegidos como el torreón y la fuente adosada de la Fuenseca.

Los tres cines están incluidos en esta plan dentro del listado de edificios catalogados de la Axerquía por lo que ello obligará a que la Consejería de Cultura se pronuncie sobre cualquier actuación que se plantee. Al igual que el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento al tratarse de aparcamientos que generarán flujos circulatorios en zonas que además están metidas en el circuito de acceso restringido (Acire). Y finalmente, además del informe de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, el seguimiento arqueológico, al que las fichas urbanísticas de los tres cines aluden como una salvaguarda a tener muy presente.

Con estos límites en el terreno de juego, fuentes muy solventes del proyecto indican a ABC que las conversaciones mantenidas en estos meses han abordado todas estas cuestiones de partida. Amil y Cañuelo habrían presentado un estudio previo de lo que quieren hacer para conocer de primera mano todas esas exigencias normativas, aunque ya conocen varios detalles al respecto. A la espera de estas respuestas vendría la presentación de los tres proyectos de una tacada para agilizar su trámite, aunque luego la edificación venga de forma escalada.

No parece que vayan a aflorar restos arqueológicos de gran nivel, y los que surjan se estudiarán y preservarán o trasladarán a otro emplazamiento según su catadura. La compatibilidad con el uso regulado en el Plan Especial del Casco Histórico parece que tiene encaje, eso al menos manifiestan las fuentes consultadas, aunque no es descartable que tengan que modificarse las fichas urbanísticas de cada cine para luego tramitar el correspondiente estudio de detalle en cada uno de ellos. Mientras Delicias y Olimpia son suelo urbano, Fuenseca está clasificado como sistema local, que vendría a ser una dotación o equipamiento para una zona concreta de la ciudad. Los tres tienen definido un único uso: servicio deportivo.

Desde que el PGOU y el Plan Especial del Casco vieron la luz en 2001 ha sido una máxima en la Gerencia de Urbanismo y los sucesivos gobiernos municipales impulsar aparcamiento en la zona histórica. Otra cosa bien distinta ha sido el resultado de este empeño. Y en los cines de verano se focalizaba esta posibilidad, como de hecho se quiso llevar a la práctica bajo el mandato de José Antonio Nieto con el cine Andalucía proyectando allí el mercado Sánchez Peña con varias plantas soterradas de parking. Finalmente la oposición vecinal echó para atrás la idea.

Los impulsores del proyecto insisten en que sobre estos aparcamientos que plantean seguirán los cines de verano y el uso cultural como lo conocemos y los estacionamientos vienen a dar un servicio extra a los vecinos y permitir que sean también un motor para seguir gestionando los usos originales cinematográficos.