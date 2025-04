El Ayuntamiento de Córdoba frena el contrato para alquilar el Coliseo San Andrés tras aprobarlo hace tres semanas

El Ayuntamiento de Córdoba paralizará este lunes en Junta de Gobierno Local el contrato de arrendamiento del Coliseo San Andrés, al que había dado luz verde hace menos de tres semanas. El Consistorio aprobó un acuerdo para alquilarlo durante dos años -fuera del periodo de verano (del 15 de junio al mismo día de septiembre), cuando tendrá su actividad tradicional de cine- pagando 49.610 euros. Capitulares quiere utilizarlo para acoger actividades municipales.

La edil de Cultura, Isabel Albás, ha explicado este viernes en declaraciones a ABC que ha sido el Consistorio el que ha decidido frenar dicho contrato, pero ha avanzado que «lo retomaremos un poquito más adelante» porque el gobierno municipal desea contar con este espacio.

Noticia Relacionada El cine de verano volverá esta semana al Coliseo de San Andrés J. Pino Proyecciones Cinematográficas de Andalucía adecentará el espacio y contará con el equipo del cine de verano de Los Califas

El motivo del parón es que, según ha indicado esta concejal, es que «nosotros tenemos que planificar una serie de actividades que celebrar en San Andrés y hemos andado un poco apurados de tiempo» para confeccionar dicho listado. Porque, ha argumentado, «tenemos en el Ayuntamiento un montón de actividades nuevas y nos hemos podido planificar lo que se haría en este cine».

Por ello, Albás ha indicado que, antes de no cumplir adecuadamente con la vinculación que se iba a firmar, han optado por trabajar en el contenido que se dará a San Andrés. «Vamos a poner a nuestra gente a trabajar en esto, pero son tantas las actividades que vamos aumentando cada año... Hay que tener en cuenta que allí se desarrollarán iniciativas también de Juventud, Deportes o Cultura», ha explicado.

Sin fecha para volver a firmarlo

Ha confesado que no sabe aún «cuándo se podra firmar». Pero ha reiterado que hay «voluntad» de rubricarlo. Porque, ha alegado, es «un espacio magnífico, con el que no contamos». Ha finalizado asegurando que el nuevo acuerdo con la propiedad del Coliseo será también por dos años. «Será exactamente igual» que el que ha frenado ahora el Ayuntamiento, ha finalizado.

El Consistorio ya aprobó en Junta de Gobierno Local en noviembre el arrendamiento de los cines de verano Fuenseca y Delicias con el mismo fin. El periodo de duración de ese acuerdo es de dos años y pagará por él 99.220 euros.

El empresario José María Casado vuelve a perfilarse como el que abrirá San Andrés este verano: «La intencion mía y de los dueños es continuar nuestra relación»

De vuelta a San Andrés y su actividad clásica, cine de verano, el empresario José María Casado, con amplia experiencia en el mundo de la exhibición, se perfila de nuevo como quien lo pondrá en marcha este estío, tal y como sucediera en 2024. Ha asegurado, en declaraciones a ABC, que «la intención mía y de los dueños es continuar con nuestra relación, es que siga mi empresa, según lo hablado con la propiedad».

El acuerdo, ha seguido Casado, no está firmado aún, con lo que no se pueden señalar aún cuestiones como si se podría prolongar más allá de este verano. Este empresario ha indicado que «el público respondió bien» el pasado ejercicio. «Estuvo contento de que se reabriera», ha indicado. Hay que recordar que en 2023 no estuvo operativo por la muerte del empresario Martín Cañuelo, quien gestionaba San Andrés y, además, era dueño de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia -tampoco abrieron en el estío de ese ejercicio-.

Eso si, una cosa fue la respuesta del público y «otra la rentabilidad, que no hubo, debido a los gastos que tuvimos». «Hubo que invertir mucho para acondicionarlo tras su cierre: hubo que meter allí electricistas, fontaneros, pintores, albañiles, quitar las hierbas que medía dos metros... Hubo que equiparlo con sillas o proyector. Esos gastos corrían la mayor parte a cuenta de mi empresa», expone.

En cuanto al resultado económico que pueda tener en 2025 con la gestión del cine San Andrés, explica gráficamente que «esta actividad es como la recogida de la aceituna». «Las expectativas dependen de que haya grandes películas comerciales», reflexiona.