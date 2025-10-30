La confesión de Lolita a Juan y Medio: «Ahí fue donde me enamoré de ti»

Vivimos en una sociedad donde se ha 'atribuido de forma natural' que la ruptura de una pareja sentimental implica peleas y el fin del contacto con ella. Las películas, canciones, libros y la cultura en general suelen reflejar estos actos y comportamientos de duelo ... cuando una relación pone su punto y final.

Al fin y al cabo, la cultura refleja lo que es la sociedad. Pero, está esa otra pequeña parte, un poco más 'revolucionaria', que mantiene una relación de amistad con su 'ex'. Este es el caso de la de Lolita, la mayor de los Flores, con Juan y Medio, uno de los presentadores más queridos de la televisión pública andaluza.

Aunque, no es nada nuevo el buen rollo que hay entre ellos, el pasado martes 28 de octubre Lolita dio una lección a todos los espectadores. En el programa especial de Canal Sur 'Siempre Jóvenes' donde se homenajeó a las personas mayores, la cantante explicó dónde conoció a Juan y Medio y cómo se enamoró de él.

El programa, conducido por el propio Juan y Medio y su compañera Eva Ruiz (presentadores de 'La Tarde Aquí y Ahora'), tuvo como invitados a Alfonso Guerra y a Lolita Flores que contó: «Yo conocí a Juan en 1197 en 'Un siglo de canciones', un programa para Canal Nou, y ahí fue donde me enamoré» y añadió «yo no tengo nada que ocultar».

Tras cinco años de relación en 'secreto', la de pareja terminó, pero no la de amistad: «muchas veces cuando el amor se acaba se queda el rencor y el odio. Se termina en no verte más, en no llamarte y en no intentar que la otra persona sea feliz o echarle una mano cuando lo necesita», explicó la hija de la Faraona.

Pero, su relación con Juan y Medio fue diferente, confiesa que lo pasó «divinamente», pero «cuando se acabó hemos seguido siendo hermanos y cuando me ha hecho falta algo he tirado de Juan y Medio. Lo quiero y lo adoro, él lo sabe», esta declaración se llevó la ovación y aplauso del público.

«Algún día volveremos a estar juntos»

No es la primera vez que la cantante ha expresado el amor y cariño que guarda al almeriense. Hace unos meses, en una entrevista para Jordi Évole contó que Juan y Medio «dice siempre que algún día volveremos a estar juntos», aunque ella cree que esa época «ya pasó», pero en su vejez «no me importaría».