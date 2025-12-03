Suscríbete a
Canal Sur busca redactores y ofrece sueldos de 3190 euros al mes: estos son los requisitos

La RTVA busca 4 redactores, uno de ellos especializado en deportes, con un contrato temporal de 90 días a jornada completa

Una de las sedes de Canal Sur
Una de las sedes de Canal Sur ABC Sevilla

Pablo Torres

Sevilla

Radio Televisión de Andalucía (RTVA), una de los principales medios de comunicación en la comunidad andaluza, busca un total de 4 redactores para trabajar en la capital hispalense. De estas cuatro ofertas de empleo, se oferta un puesto específico para el área de deportes.

