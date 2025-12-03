Canal Sur busca redactores y ofrece sueldos de 3190 euros al mes: estos son los requisitos

Radio Televisión de Andalucía (RTVA), una de los principales medios de comunicación en la comunidad andaluza, busca un total de 4 redactores para trabajar en la capital hispalense. De estas cuatro ofertas de empleo, se oferta un puesto específico para el área de deportes.

Tal y como describe la oferta, el redactor tendrá que buscar información y documentarse sobre los hechos noticiables que se produzcan, proponer temas, redactar los contenidos de los programas informativos y comunicar la información elaborada.

De este modo, el periodista deportivo cumplirá las mismas funciones aunque se valora disponer de formación complementaria como retransmisiones o programas informativos deportivos en directo, conocimiento de edición de vídeo y audio y conocimientos en gestión de redes sociales y contenido multimedia.

Contrato y requisitos

En cuanto, a las características de estos empleos se ofrece un contrato temporal a tiempo completo. El contrato será válido por 90 días y el redactor recibirá 3190 euros brutos al mes. Sin embargo la persona a solicitar el puesto debe de contar con unos requisitos indispensables como estar en posesión de la licenciatura o grado en Periodismo y tener, como mínimo, un año de experiencia como redactor.

Solicitudes

Para participar en este proceso de selección es necesario rellenar la inscripción en los Servicios Públicos de Empleo a través de este enlace. Una vez, en la página de inicio de la Junta de Andalucía, el solicitante tendrá que pulsar en el botón de inscribirse.

A continuación, existirán dos vías para finalizar la inscripción. De este modo, si está registrado en esta página únicamente tendrá que acceder con el usuario y contraseña correspondiente a este portal. Si no está registrado en el SAE, tendrá que iniciar sesión con el certificado Digital/Clave y completar los datos necesarios.

Hasta la fecha los tres puestos de redactor cuentan ya con un total de 94 solicitudes mientras que el otro, correspondiente a la rama de deportes, tiene 53 solicitantes. Finalmente, el plazo de inscripción para estos empleos en Radio Televisión de Andalucía (RTVA) se cerrará este sábado 6 de diciembre.