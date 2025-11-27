Se buscan 50 trabajadores para recoger naranjas en este pueblo de Sevilla con sueldos desde 1382 euros al mes

Ya a finales de noviembre, la campaña de recogida de naranjas y mandarinas en Sevilla sigue a pleno rendimiento. La recolección de estas frutas comenzó el pasado mes de septiembre, y se extenderá hasta el mes de mayo, aunque en menor medida. Sin embargo, ... actualmente la provincia sevillana se encuentra en el momento más determinante de esta.

Las comarcas de la Campiña y de la Vega son zonas de grandes extensiones donde la naranja y la mandarina crean un gran número de puestos de trabajo. Por eso mismo, como cada año, y se necesitan trabajadores para cubrir los repuntes de esta actividad en el campo.

Durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, principalmente los jornaleros se encargan de sacar del campo miles de kilos de estos cítricos para el mercado nacional e internacional.

50 nuevos puestos de empleo

Por eso mismo, el Servicio Andaluz y Empleo ha publicado 50 nuevos empleos para ayudar con la recogida de las naranjas y mandarinas a las cuadrillas que ya trabajan en ello. Se oferta un puesto de trabajo para peón agrícola, cuyas funciones y tareas serán recolectar estos cítricos en la localidad sevillana de Brenes.

Se ofrece contrato con una jornada laboral completa, comenzando a las 9.30 horas de la mañana y finalizando a las 15.00 horas durante seis días a la semana, de lunes a sábado. Por ello, la persona cobrará un salario de 1382 euros brutos al mes. Además, contará con pagas extras prorrateadas. Sin embargo, este empleo se trata de un contrato laboral temporal durante cuatro meses, aproximadamente 120 días.

Esta oferta salió el pasado 26 de noviembre y hasta el jueves 9 de diciembre se podrá aplicar para este empleo. Sin más dilación, seis días más tarde, el 15 de diciembre los solicitantes se incorporarán al grupo de trabajo.

Condiciones laborables Puesto de trabajo: Peones agrícolas

Tipo de contrato: Laboral temporal

Jornada: Completa

Salario: 1382 euros brutos al mes

Incorporación: el 15 de diciembre

Para acceder a la oferta será necesario iniciar sesión a través del certificado digital o clave, y en caso de no tener, el interesado tendrá que rellenar un formulario con sus datos personales: nombre, apellidos, NIF, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono entre otros. Hasta el momento, hay 8 solicitantes para estos 50 puestos de trabajo.