Se buscan 50 trabajadores para recoger naranjas en este pueblo de Sevilla con sueldos desde 1382 euros al mes

Durante 120 días, los interesados se encargaran de recoger estos cítricos con un contrato temporal de jornada completa

Recolección de naranjas
Recolección de naranjas ABC

Pablo Torres

Sevilla

Ya a finales de noviembre, la campaña de recogida de naranjas y mandarinas en Sevilla sigue a pleno rendimiento. La recolección de estas frutas comenzó el pasado mes de septiembre, y se extenderá hasta el mes de mayo, aunque en menor medida. Sin embargo, ... actualmente la provincia sevillana se encuentra en el momento más determinante de esta.

