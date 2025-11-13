Tres detenidos en La Línea por intentar el suministro de un centenar de garrafas de combustible en una narcolancha

Agentes de la Guardia Civil, en colaboración con el Servicio y Marítimo y con Policía Nacional, han detenido a tres personas que fueron interceptadas cuando intentaban hacer llegar 102 garrafas de combustible a una narcolancha en La Línea de la Concepción (Cádiz)

Los hechos ... ocurrieron el pasado 31 de octubre, cuando los agentes detectaron a dos quads con remolques circulando por la playa del Burgo en La Línea, próximos a la zona donde se encontraba una embarcación.

Los sospechosos, al percatarse de la presencia de los agentes, emprendieron la huida dejando abandonado cerca de la orilla un quad y un remolque con varias cajas con provisiones, ropa, aceites de motor y diverso material para el suministro de la embarcación. El 2 de noviembre, los agentes observaron nuevamente a varios vehículos de este tipo transportando garrafas en dos embarcaciones neumáticas de la misma playa. Con el apoyo de la Policía Nacional que se encontraba por la zona, intentaron interceptar a los ocupantes de los vehículos, que huyeron inmediatamente dejando en la orilla hasta 12 garrafas de combustible que fueron incautadas por los agentes. Simultáneamente, la rápida intervención del Servicio Marítimo evitó el traspaso de garrafas de combustible a una narcolancha que se aproximó a las dos embarcaciones neumáticas con la intención de recoger el combustible, siendo detenidos los dos ocupantes de las embarcaciones que portaban el combustible e interviniendo las 90 garrafas que transportaban mientras que la narcolancha se dio a la fuga, según ha explicado la Guardia Civil en una nota. Finalmente, gracias a la coordinación entre patrullas de Guardia Civil y Policía Nacional, fue localizado y detenido uno de los conductores de los quads que habían realizado las labores de transporte.

