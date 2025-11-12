Nueve arrestados en Andalucía por transportar droga con drones desde Marruecos

Agentes de la Guardia Civil han detenido a nueve personas de una organización criminal dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos a través del Estrecho mediante el uso de drones artesanales, que despegaban desde Alcalá de los Gazules (Cádiz).

En total, han sido ... intervenidos ocho drones artesanales listos para su uso y otros diez en preparación. Desde el inicio de los avistamientos, los guardias civiles observaron que se trataba de drones de ala fija con capacidad para volar distancias superiores a 200 kilómetros.

La investigación permitió detectar que los drones despegaban desde Alcalá de los Gazules, donde la organización disponía de un centro de operaciones en un domicilio. Allí se almacenaban los equipos y se procedía a la fabricación, ensamblaje y reparación de los drones utilizados contando con un sofisticado taller.

El grupo operaba habitualmente durante la madrugada, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables y la escasa visibilidad. Desde una zona apartada en el campo de la misma localidad, se lanzaban hasta diez drones que volaban simultáneamente hasta Marruecos para ser cargados con la droga.

Posteriormente, durante el trayecto de regreso, los drones liberaban la carga en la zona de Vejer de la Frontera y Tarifa gracias a unos mecanismos fabricados por los especialistas de la organización, que permitían liberar el hachís durante el vuelo.

Además, a los paquetes liberados se les añadían luminosos fluorescentes y un sistema de geolocalización enlazado por radiofrecuencia a un mando que emitía señales sonoras. Debido a la escasa visibilidad de madrugada, los encargados de la recogida de la droga hacían uso de un visor nocturno con el que podían detectar con mayor facilidad el luminoso fluorescente colocado en los paquetes.

Una vez recogida la droga, era trasladada a casas rurales alquiladas, empleadas como guarderías temporales para evitar sospechas y asegurar la distribución. Por su parte, los drones continuaban en su vuelo hasta alcanzar el punto de aterrizaje de nuevo en Alcalá, donde eran recuperados por otros miembros de la organización apostados en la zona.

La detención de la banda

Durante la fase de investigación, y con el fin de confirmar los indicios, el pasado 22 de octubre se estableció un dispositivo que permitió interceptar un vehículo de la organización que transportaba un cargamento de hachís previamente trasladado con los drones desde Marruecos.

El conductor, que trató de evitar el control policial, fue detenido tras una persecución. En el interior del vehículo se localizaron 57,2 kilos de hachís. Durante la persecución se produjo un accidente en el que varios agentes sufrieron heridas de diversa consideración incluso requiriendo la intervención quirúrgica de uno de ellos.

Con estos resultados, y una vez identificadas las localizaciones y la infraestructura de la red, este lunes 10 de noviembre se ha realizado la fase de explotación de la operación, con cinco registros en las localidades de Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera, Algeciras y San Roque.

El operativo se ha saldado con la detención de otros ocho integrantes de la organización y la intervención de más de 150 kilos de hachís, 320.000 euros en efectivo, ocho drones artesanales completos y otros diez en proceso de montaje, junto con repuestos, herramientas y equipos electrónicos para su ensamblaje y control, según ha explicado la Guardia Civil.