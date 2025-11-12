Suscríbete a
Nueve arrestados en Andalucía por transportar droga con drones desde Marruecos

Se han incautado más de 150 kilos de hachís y 320.000 euros en efectivo

Uno de los drones que transportaba droga desde Marruecos por el Estrecho intervenidos por la Guardia Civil
Uno de los drones que transportaba droga desde Marruecos por el Estrecho intervenidos por la Guardia Civil GUARDIA CIVIL

S.A.

Sevilla

Agentes de la Guardia Civil han detenido a nueve personas de una organización criminal dedicada a la introducción de hachís desde Marruecos a través del Estrecho mediante el uso de drones artesanales, que despegaban desde Alcalá de los Gazules (Cádiz).

En total, han sido ... intervenidos ocho drones artesanales listos para su uso y otros diez en preparación. Desde el inicio de los avistamientos, los guardias civiles observaron que se trataba de drones de ala fija con capacidad para volar distancias superiores a 200 kilómetros.

