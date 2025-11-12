Directo
Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: última hora de hoy
Sigue en directo la última hora de la comparecencia del presidente y de la posterior sesión de control al Gobierno desde el Congreso hoy
Sigue en directo la última hora de la comparencencia de Pedro Sánchez y la posterior sesión de control al Gobierno desde el Congreso hoy.
Minuto de silencio por Donato Fuejo
La presidenta de la Cámara pide un minuto de silencio por Donato Fuejo, diputado de las Cortes fallecido y miembro del Consejo de Seguridad Nuclear.
Van entrando ya los diputado
Toman asientos sus señorías cuando solo queda un minuto para que se abra la sesión.
Sánchez atacará en el Congreso la gestión del PP e insistirá con la mano tendida a Junts
El presidente tendrá que explicar cómo afronta la gobernabilidad tras la ruptura y la corrupción que cerca a su entorno, por Ainhoa Martínez y Juan Casillas.
Corrupción en su entorno
La lista de asuntos a tratar en la comparecencia en la Cámara Baja ha ido engordando en las últimas semanas y, a petición del PP, Sánchez también debe dar cuenta de los casos de presunta corrupción que salpican a su familia y al PSOE.
En concreto los de Feijóo consiguieron incluir un punto en el orden del día para que Sánchez responda sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, la investigación judicial a la socialista Leire Díez, así como "el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratarán en el Consejo de Europa".
Los servicios públicos, en el centro del debate
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tratará varios asuntos, pero intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está «acorralado» por la corrupción y recalcará que la situación es «insostenible» al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.
Inicialmente, Sánchez solicitó comparecer a petición propia para informar del resultado del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas y las recientes cumbres internacionales en las que ha participado, así como de «la situación de los servicios públicos en España». Y es este último punto el que ocupará buena parte de su intervención, según fuentes gubernamentales, para poner sobre la mesa lo que considera una degradación en la gestión de los servicios públicos, dependientes de las comunidades autónomas, la mayoría de ellas en manos del PP.
Interpelaciones de la oposición
La comparecencia del presidente empezará a las 9 de la mañana sin tiempo límite. Una vez terminada, los grupos parlamentarios pueden interpelarle, por orden de mayor a menor, con un tiempo de 40 minutos tras los cuales Sánchez vuelve a tener un turno de réplica. Los grupos que lo soliciten pueden volver a intervenir, pero esta vez por un máximo de 5 minutos y será el jefe del Ejecutivo quien cierre con un último turno de palabra.
Comparecencia de Pedro Sánchez antes de la sesión de control
Buenos días, hoy se celebra una nueva sesión de control en el Congreso en la que Pedro Sánchez responderá a las preguntas de la oposición. Pero será después de comparecer ante la Cámara para informar sobre los resultados de las últimas cumbres internacionales, la reunión del último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos en España, entre otros asuntos.
