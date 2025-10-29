Suscríbete a
Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva
Última hora
Sevilla activa el Plan Territorial de Emergencias por el temporal de lluvia y viento

Malos tratos en una guardería de Jerez: «¡Jamás imaginamos que pudiera hacer algo así!»

Una grabación obtenida por el centro infantil La Granja tras las sospechas confirmó los temores. Según se le acusa, la docente «abofeteaba, tiraba del pelo y pellizcaba a los pequeños»

Los pueblos gaditanos se unen a Barbate para reclamar compensaciones por el Retín

Llegada de padres y pequeños a la guardería jerezana este miércoles
Llegada de padres y pequeños a la guardería jerezana este miércoles Antonio Vázquez

Luis Miguel Morales

Jerez

La lluvia que caía este miércoles sobre Jerez parecía acentuar el clima de desconcierto que envuelve al Centro de Educación Infantil La Granja, apenas 24 horas después de conocerse la detención de una trabajadora del centro ante la acusación de posibles malos tratos. Agentes ... de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Cádiz, practicaron el arresto y trasladaron a la empleada a los calabozos de la comisaría jerezana a la espera de que pase a lo largo del día de hoy a disposición judicial.

