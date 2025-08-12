El fuego de Zahara está contenido, pero con reactivaciones en uno de los flancos

Poco a poco, los servicios de extinción de Infoca están ganando la batalla al fuego en la Sierra de la Plata, que sembró el caos en las urbanizaciones de Zahara de los Atunes. Según el último parte ofrecido por Infoca, el perímetro del incendio está contenido, aunque con reactivaciones en el flanco derecho. Eso hace que no se de todavía por estabilizado. Los efectivos desplegados están realizando labores de remate en el Arroyo del Moro.

Por otro lado, el flanco sur, el más cercano a viviendas, está tranquilo y vigilado. Es el que más preocupó este lunes con cientos de desalojados y más de 2.000 evacuados de zonas residenciales o turísticas. El fuego sigue activo y no está estabilizado, pese a las buenas previsiones.

🔴 #IFTarifa (Cádiz), Sierra de la Plata.



El perímetro está contenido, aunque con reactivaciones en el flanco derecho. Realizamos labores de remate en el Arroyo del Moro. Flanco sur, el más cercano a viviendas, está tranquilo y vigilado.



MEDIOS: 8 🚁✈️, 150 👩‍🚒, 5 🚒, 1 🚜 pic.twitter.com/ejZceu0BXC — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 12, 2025

Durante la mañana, se han llegado a concentrar hasta diez medios aéreos, pero cumplidas ya las 24 horas desde que se dio la alerta por fuego, están operando en la zona ocho de ellos. Dos han regresado a base. Del mismo modo, también han bajado los efectivos por tierra. Ahora hay 150 bomberos forestales. «La labor ha sido brillante y sobre todo ha tenido muy buen resultado», aseguró Antonio Sanz, consejero de Presidencia.

La noche ha sido una aliada. Sin medios aéreos descargando, los efectivos por tierra ha hecho tendidos de mangueras por todo el perímetro para poder atacar con agua. «cientos de kilómetros», ha apuntado el consejero, que ha destacado también el trabajo de la maquinaria pesada. «Ha sido fundamental, porque ha permitido abrir caminos en zonas muy difícil de acceso para entrar con las autobombas poder operar en zonas clave del incendio», ha añadido.

«El operativo de esta noche ha sido brillante y nos ha ofrecido muy buenos resultados. Esto nos está permitiendo que desde las ocho de la mañana, que se habían incorporado medios aéreos, esté evolucionando«, ha remarcado Antonio Sanz mientras pedía prudencia porque el fuego sigue activo y todavía no está estabilizado.