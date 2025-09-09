Suscríbete a
El PSOE guarda silencio sobre su concejal de Arcos de la Frontera que hizo funcionaria a una mujer a cambio del voto de su familia

María José González Peña amañó un concurso oposición para contratar a una vecina del pueblo con la condición de que su madre, marido y hermanas votaran al partido en las elecciones municipales de 2019

María José González Peña, concejal de Arcos de la Frontera, junto al ex alcalde de la localidad gaditana, Isidoro Gambín
Antonio R. Vega

La concejal socialista del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) que supuestamente amañó un concurso oposición para dar una plaza de funcionaria interina a una mujer a cambio del voto de toda su familia no ha entregado su acta como cargo público ... al Consistorio tras ser procesada por unos hechos tan graves.

