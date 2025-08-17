Suscríbete a
REPORTAJE

La batalla sin cuartel a la soledad de los mayores en Andalucía

El verano puede convertirse en una época del año especialmente amarga para las personas de más edad: asociaciones benéficas, parroquias y farmacias combaten el mal que afecta a uno de cada cuatro ancianos

Carmeina Fernández y Vicente Barreiro participan en los talleres de acompañamiento de la parroquia San José y Santa María de Sevilla
Carmeina Fernández y Vicente Barreiro participan en los talleres de acompañamiento de la parroquia San José y Santa María de Sevilla JUAN FLORES
Rafael Aguilar

Sevilla

El día que se iba a quedar viudo amaneció como todos. Su esposa, María, se levantó antes que él, como solía hacerlo: preparó una cafetera, le puso las pastillas con las que empezaba cada jornada en la mesilla de noche, se arregló y se fue ... a desayunar con las amigas del barrio. Era miércoles y tocaba el taller de manualidades en el centro cívico, al que acudía desde hacía dos años por recomendación de su médico de cabecera y para combatir el principio de deterioro cognitivo que le traía negra. Volvió a casa a la hora de comer: él la esperaba con la mesa puesta y una lubina cogiendo temperatura en el horno. Almorzaron con la tele de fondo. Hablaron de los nietos, que estaban empezando el curso escolar. Discutieron por el punto de la sal. Se reconciliaron con el dulce de la tarta del postre.

