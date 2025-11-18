Suscríbete a
Antonio Sanz reflexiona sobre el uso de la tragedia como arma política: «Hay grupos capaces de decir que como pase algo grave en Andalucía tendremos otro caso Mazón»

El consejero andaluz lamenta que haya «un interés especial en convertir todo lo que es emergencia en conflicto político»

Juanma Moreno pide igualdad de trato en el nuevo modelo de financiación autonómica: «No puede haber singularidades»

Antonio Sanz recoge el premio a la EMA
S. A.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, ha realizado este martes una férrea defensa de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA) y ha instado a que los gobiernos y formaciones dejen este ámbito «al ... margen del conflicto político». «Hay partidos capaces de decir que como pase algo grave en Andalucía tendremos otro 'caso Mazón'».

