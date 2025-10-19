La Junta acusa a Montero de usar la sanidad para conseguir «un puñado de votos»

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora del sistema público de salud y ha asegurado que «se revisarán todos los protocolos contra el cáncer de mama ... para identificar posibles mejoras». Además, ha criticado a la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, por «utilizar la sanidad como herramienta para desgastar al Gobierno andaluz y obtener un puñado de votos».

Así lo ha expresado Fernández-Pacheco en una declaración a los medios, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en la que ha trasladado su apoyo a todas las mujeres que luchan contra esta enfermedad. En su intervención, ha explicado que «estamos trabajando para asegurar todos los recursos necesarios, con el objetivo de consolidar el sistema público de salud de Andalucía como el mejor de todos los sistemas públicos de salud del país».

En este contexto, ha reconocido el esfuerzo diario de los profesionales sanitarios, que «luchan de manera abnegada para cuidar de la salud de estas personas». Además, ha subrayado el compromiso de la Junta con la «investigación, para seguir mejorando la atención a los pacientes», toda vez que ha hecho hincapié en la importancia de «la prevención como la herramienta más eficaz en la lucha contra esta durísima realidad».

Asimismo, el responsable de Agricultura ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «ve en la salud y en la sanidad una herramienta para mejorar el cuidado que recibimos los andaluces«. En este sentido, ha destacado que su objetivo es »rechazar el insulto que Montero está empeñada en importar desde Madrid a Andalucía, calmar la situación política y centrarnos en lo que realmente nos piden los andaluces: mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente en el ámbito de la salud, la sanidad y la atención médica«.

Más profesionales

Además, ha subrayado que, desde que Moreno es presidente, el sistema sanitario andaluz «cuenta con más profesionales, más presupuesto, más medios y unas inversiones que eran impensables en la época socialista». De este modo, ha destacado que «por primera vez en Andalucía, el sistema público de salud recibe más inversión por habitante que la media nacional«, al tiempo que ha recordado que »hace apenas unos años, cuando gobernaba Montero, Andalucía era la última comunidad en inversión sanitaria por habitante«.

Finalmente, ha destacado que «el sistema andaluz es un gran sistema, aunque, como cualquier obra humana de su magnitud, tiene problemas. Y esos problemas tienen dos soluciones: la de Pedro Sánchez, que niega la evidencia, evita hablar de los problemas, se esconde detrás de sus ministros y satélites políticos; o la de Moreno, que da la cara, asume el desgaste que esa posición conlleva y se pone al frente de las soluciones«.

E