Antonio Repullo: «Cada vez más andaluces tienen la sensación de que se ha tratado de utilizar algo tan importante como la salud»

Antonio Repullo, secretario general del PP-A: «Hemos pasado de gobiernos en los que no te enteras de nada a otros que explican semanalmente cómo evoluciona la situación»

Antonio Repullo: «PSOE y Vox están en frecuencias distintas pero con la misma sintonía»

«El PP de Andalucía está inmerso en un cambio cultural para hacer una política diferente»

Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Valme, en una imagen de archivo
Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Valme, en una imagen de archivo abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Antonio Repullo, que ha sido nombrado de nuevo secretario general del PP de Andalucía tras el Congreso Regional, destaca en esta tercera parte de la entrevista la gestión «correcta y transparente» del Gobierno autonómico de la crisis de los cribados de cáncer de mama.

- ... La crisis de los cribados ha sido el momento más difícil para el Gobierno de la Junta en esta segunda legislatura. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo?

