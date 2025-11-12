Antonio Repullo: «Cada vez más andaluces tienen la sensación de que se ha tratado de utilizar algo tan importante como la salud»

Antonio Repullo, que ha sido nombrado de nuevo secretario general del PP de Andalucía tras el Congreso Regional, destaca en esta tercera parte de la entrevista la gestión «correcta y transparente» del Gobierno autonómico de la crisis de los cribados de cáncer de mama.

- ... La crisis de los cribados ha sido el momento más difícil para el Gobierno de la Junta en esta segunda legislatura. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo?

-Está en el punto de la solución, que es donde tienen que estar los problemas. Cuando hay un problema hay que tomar una serie de medidas, poner en marcha un plan de choque, asumir responsabilidades políticas y definir una hoja de ruta para solucionar el asunto con total transparencia. Hemos pasado de gobiernos en los que no te enteras de nada a otros que explican semanalmente cómo evoluciona la situación.

La gente ya no se acuerda del Covid, pero debemos recordar cuál era la situación en la que nos ponía Pedro Sánchez todos los días y cuál era la gestión de Juanma Moreno en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Transparencia absoluta. Los andaluces sabían minuto a minuto lo que estaba pasando. Y con la sequía exactamente igual.

Cuando surge un problema en el Gobierno de Pedro Sánchez, nunca hay una solución, ni transparencia ni asunción de responsabilidades.

-¿Es cierta esa sensación en el seno del partido de que quizás pueda salir reforzado?

-Estoy convencido de que la gente está valorando positivamente cuál ha sido la gestión en este asunto. Cada vez más andaluces tienen la sensación de que se le ha tratado de utilizar en algo tan importante como es la salud. De un error no podemos hacer pensar que el sistema sanitario no funciona. Eso es una auténtica barbaridad. Una barbaridad que pone en jaque a muchísimos médicos y a muchísimos sanitarios y a mucha gente que se deja la vida por lo más importante que tiene un ser humano, que es la salud.

Tanto el PSOE como Vox han tratado de utilizar este tema, a base de ruido y bronca, para buscar un rédito político. Al Partido Socialista jamás le ha ocupado ni preocupado la sanidad. Ha perdido la memoria de lo que hacía precisamente María Jesús Montero cuando era consejera.

-¿Cree que con transparencia, con la comunicación de todos estos datos cada día, se puede contrarrestar el mensaje de la oposición?

-Son datos y son realidades. Cuando hablas con una mujer de Córdoba, sobre la prevención del cáncer de mama, y te dice que ha sido atendida, se le ha detectado un problema y ha salvado la vida, esa es la realidad de Andalucía. Cada vez tenemos más prevención, como la vacunación o el fomento de una vida activa, y eso evita que un sistema sanitario se colapse.

En España no hay un pacto nacional y todas las comunidades autónomas tienen este problema. No se ha tenido la previsión suficiente, no se tuvo en cuenta que había multitud de médicos que se iban a jubilar ni se hicieron infraestructuras adecuadas. Teníamos la peor sanidad pública posible y es que hay que tener en cuenta de dónde venimos.