Antonio Repullo: «El PP de Andalucía está inmerso en un cambio cultural para hacer una política diferente»

Las intrigas palaciegas generan cierta atracción en la corte, aunque en la mayoría de ocasiones la vida real resulta más aburrida que la que proyecta nuestra imaginación. Antonio Repullo (Cádiz, 5 de mayo de 1975) pronunciaba en la jornada inaugural del Congreso Regional del ... PP-A un discurso que podía sonar a despedida. Es lo habitual en esos momentos, cuando uno presenta el informe de su trabajo durante cuatro años y aún no ha recibido el refrendo del jefe, a la espera de cumplir los tiempos pautados. Poco tiempo antes de que Juanma Moreno pronunciara su discurso y detallara la nueva ejecutiva del Partido Popular andaluz, le comunicaba personalmente su confianza por cuatro años más.

Gaditano de nacimiento aunque pronto afincado en Córdoba, ya desde la sede de la calle San Fernando seguirá aplicando su «método» por el que ha conseguido cohesionar esta organización y alinearla en un objetivo y proyecto común. La frágil estructura de los populares se ha ido robusteciendo merced al poder que emana desde el Gobierno de la Junta, pero también desde una perspectiva propia que intenta desligarse en cierta manera del Ejecutivo para tener un proceder propio. El PP andaluz se encuentra inmerso en una transformación cultural para lograr el arraigo deseado, alcanzar esa mayoría social (más allá de la electoral) y convertirse en el partido de los andaluces. A los mandos, este abogado que sigue la estela de moderación de su presidente.

-Primera pregunta pertinente. ¿Qué valoración hace del Congreso Regional del PP andaluz?

-Es muy positiva. Ha sido un congreso diferente, con esa mezcla entre Broncano y el Hormiguero en el formato. Ha sido algo distinto para llevar los atributos de Juanma Moreno y del partido a los asistentes, y hemos contado con una participación extraordinaria de gente que no era del partido.

Personas que estaban allí escuchando a la sociedad, y nos contaban lo que querían del Partido Popular, sus aspiraciones, sus críticas constructivas y cómo podíamos mejorar la actividad de un partido que tiene vocación de gobierno, no solamente en la Junta de Andalucía, sino a nivel municipal y a nivel provincial.

-¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Qué ha cambiado?

-Ha cambiado la forma de hacer política. El PP de Andalucía está inmerso en un cambio cultural, de una nueva perspectiva sobre la política. No porque seamos más listos que nadie, sino porque es lo que hemos comprobado en la calle. Llevamos tres años preguntando a los ciudadanos cómo debe ser esa relación y eso se ha visto reflejado en el Congreso.

Un partido político, igual que cualquier empresa o familia, que cualquier organización, sufre muchas modificaciones y la sociedad cambia muchísimo. Hay innovación. Han irrumpido temas tan importantes como la Inteligencia Artificial, la digitalización, y hay que actualizarse.

-Es Gramsci precisamente quien teorizó de forma pionera sobre la hegemonía cultural, ese vehículo para lograr la transformación política y social. Habla de nuevas tecnologías, pero también de una relación diferente que existe en Andalucía y que se ha enturbiado a nivel nacional.

-Estamos inmersos en una sociedad cada vez más crispada. Un mundo político que genera mucho rechazo, sobre todo en los más jóvenes de la sociedad, y lo que planteamos es una forma diferente de hacer esa política. Más cercana, que Andalucía sea una isla donde la convivencia sea distinta y sepamos aislarnos de factores externos que vienen a enrarecer eso.

Hay partidos políticos que vienen con discursos muy radicales y otros que vienen exclusivamente a generar crispación porque eso creen que les beneficia. Yo pienso que es un error. Nosotros queremos que se vea al Partido Popular como un partido útil, que está para servir a los demás y que se aleja siempre que sea posible de ese barro, de ese fango, de esa crítica, de esos muros, para ofrecer a la sociedad gestión, soluciones y la capacidad de alcanzar sus retos.

-¿Pero eso creen que es lo que quiere la sociedad o creen que es lo que ustedes tienen que que transmitir?

-Coincide. Hay una simbiosis entre lo que quiere el pueblo de Andalucía y lo que quiere el Partido Popular. Somos un partido que estamos escuchando permanentemente a la sociedad y esa es una de las características esenciales de nuestro presidente. Y, por tanto, de todos los que estamos detrás de él.

Si escuchamos a la sociedad y lo que quiere es que se arreglen sus problemas, no desea el insulto y la bronca, pues vamos a responder a lo que estamos escuchando. El minuto que pasa en la crispación y batalla política es minuto que estamos perdiendo para solucionar problemas y gestionar mejor los intereses de Andalucía.

-En el Congreso se esperaba saber qué postura iba a tirar tomar Núñez Feijóo acerca de estas 'dos almas' de la formación. El presidente popular dio un espaldarazo a la vía andaluza. En cambio, Tellado pronunció un discurso que rechinó por su dureza y su contundencia.

-Hay muchas formas de decir las cosas. Estamos diciendo lo mismo pero de manera diferente. Feijóo siempre dice lo mismo cuando viene, y es que si es presidente de España firmará un contrato en el que se solucionen los problemas de los andaluces. Fundamentalmente, quiere solucionar el gran agravio que tiene el Gobierno de España con Andalucía, y en concreto María Jesús Montero, porque es la ministra que podría solucionarlo, y es la infrafinanciación.

En eso están todos de acuerdo. Somos un partido unido en el que creemos que el desarrollo de todas las comunidades tiene que ir a la par, que no haya más o menos beneficios en función del color político del que gobierna. El mensaje es el mismo y luego cada uno tiene su estilo.

-¿Qué ha supuesto que no viniera Díaz Ayuso?

-Una pena. Es una de las grandes de los grandes referentes nacionales de nuestro partido y siempre ha apoyado a Juanma Moreno. Nos quedamos con ese debe y ojalá pronto nos pueda acompañar.

-¿Hubo momentos de intriga sobre si continuaría de secretario general o estaba absolutamente convencido de que iba a ser reafirmado por el presidente?

-Yo respeto mucho la figura del presidente, que tiene sus deberes y sus obligaciones. Él decide. Por tanto, mientras no me confirmase, iba a poner la duda encima. Estoy encantado de que el presidente haya seguido confiando en mí para tener esta responsabilidad en el partido de los andaluces, y por lo tanto es muy grande.

-¿Cuándo se lo comunicó?

-Poco antes (de hacerlo público).

-¿Y le dijo por qué confiaba en usted?

-Presentamos un informe de gestión donde se recogía el proyecto que iniciamos, con unos objetivos y una estrategia que hemos ido cumpliendo. El PP ahora es un partido más fuerte que hace cuatro años y vamos a seguir por ese camino.

Ya no se entiende como un ente abstracto, sino como una organización que tiene ocho grandes sucursales, las joyas de la corona.

-¿En qué está más fuerte? ¿En qué ha crecido?

-Un partido político se mide por sus resultados. En el último ciclo electoral hemos ganado todas las elecciones. Las autonómicas, con un respaldo social muy importante que ha supuesto que Juanma Moreno pueda ser presidente de una manera libre y que Andalucía tenga la estabilidad que no tienen otras comunidades autónomas

Luego llegaron las municipales y también tuvimos un resultado muy importante. Las nacionales se ganaron en Andalucía y las europeas, por primera vez, en las ocho provincias. Es un resultado muy positivo. Hay una conexión que es muy difícil de romper.

-¿El techo del PP está en esos 58 parlamentarios actuales?

-Cuando acudimos unas elecciones, no estamos pensando en un número, sino en que nuestro mensaje llegue, cale y sea creíble. No es una cuestión de fijarte una cifra, al final son los andaluces los que van a decidir el número de diputados que tengan. Nuestra obligación es que ese mensaje se comunique de la mejor manera posible y que llegue hasta el último último rincón de Andalucía.

-Como secretario general, ¿qué objetivo se marca en estos cuatro años?

-Tenemos objetivos a corto, a medio y a largo. Lo primero son las elecciones, con una campaña que llevamos preparando ya mucho tiempo. Todo tiene un hilo conductor que lleva al final de ese proyecto, y ha sido la cercanía y la escucha en todas las provincias.

La gran complejidad es comunicar de la mejor manera posible y la más amplia posible para que hasta en el último rincón de Andalucía estén informados con absoluta transparencia de qué queremos para ese municipio y que sepan que somos el mejor partido para llevarlo a cabo. Esa es la credibilidad que te ganas en los cuatro años de trabajo.

-¿El Congreso ha servido para movilizar un partido algo acomodado por la mayoría absoluta? ¿Para reactivarlo?

-Hemos logrado que las ocho provincias se integrasen en una forma de trabajar, en un método y con unos objetivos que fueran comunes. Hemos sacado numerosos proyectos y eso hace que el partido haya estado activo.

De los mayores dificultades que tiene un partido cuando está en el gobierno es estar activo, porque lo razonable es gobernar, sacar todo eso para adelante, y deja muy poco tiempo para que el partido funcione como tú quieres. Haber dividido la parte de gobierno y la de partido ha sido un éxito de Juanma Moreno. Está activo, no en el formato de elecciones, pero preparado para cuando lleguen. Sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir y cómo tiene que decir.

En el Congreso lo que ha habido es una sobreactivación. Te da un chute de adrenalina, con impactos emocionales incluso que no te esperas y te vas de allí como una moto. Pero ya teníamos el partido tenso y eso fue sobreexcitación.

-¿Se ve como consejero en un futuro e hipotético gobierno?

-Me veo con una campaña por delante, y encantado con la posición que ocupo. Yo nunca pensé estar en un sitio como éste cuando trabajaba en mi despacho de abogados. Cuando me nombró el presidente, fue un grandísimo reto. Han sido tres años muy duros de trabajo con un equipo que ha hecho maravillas, que me ha reforzado a mí, al partido, y ahora vas con otra seguridad y un paso mucho más firme.

Estos próximos años me ilusionan mucho porque ya voy con otra perspectiva, más conocimiento, sabiendo que no vas a volver a cometer los mismos errores.

-¿Una de sus grandes espinitas es la pérdida de la Alcaldía de Jaén?

-Es una espinita para la ciudad. A Jaén Merece Más le dijimos que los iban a engañar y ellos se han dejado engañar. Ha virado a la izquierda, se ha radicalizado y ha engañado a los ciudadanos porque decía una cosa y ha hecho toda la contraria y ahí está la realidad. Jaén se ha quedado paralizada, anclada.

-¿Hay posibilidad de volver?

-No, porque les engañaron. Le dijimos que no podrían firmar más mociones de censura porque un concejal sólo puede firmarlo una vez. Les dijimos que no firmaran los tres ediles, por si acaso. Y firmaron los tres.

No se sentían cómodos con el Partido Popular, porque consideraban que que su afinidades políticas y probablemente personales no estaban acordes a lo que ellos pensaban.

-¿Con qué detalle se queda del Congreso? ¿Qué se le ha quedado grabado en la memoria?

-Hemos tenido unión, fortaleza, futuro, pero sobre todo fue un congreso donde a mucha gente se le saltaron las lágrimas. En política no se suele llegar al corazón, a los sentimientos, y eso es algo impagable.