Antonio Repullo: «El PP de Andalucía está inmerso en un cambio cultural para hacer una política diferente»

El secretario general del Partido Popular andaluz asegura que la formación está «más fuerte» tras sus cuatro años al frente y destaca la unión de norte a sur: «Decimos lo mismo pero de manera diferente»

«PSOE y Vox están en frecuencias distintas pero con la misma sintonía»

«Cada vez más andaluces tienen la sensación de que se ha tratado de utilizar algo tan importante como la salud»

Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía
Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía
José María Aguilera

Las intrigas palaciegas generan cierta atracción en la corte, aunque en la mayoría de ocasiones la vida real resulta más aburrida que la que proyecta nuestra imaginación. Antonio Repullo (Cádiz, 5 de mayo de 1975) pronunciaba en la jornada inaugural del Congreso Regional del ... PP-A un discurso que podía sonar a despedida. Es lo habitual en esos momentos, cuando uno presenta el informe de su trabajo durante cuatro años y aún no ha recibido el refrendo del jefe, a la espera de cumplir los tiempos pautados. Poco tiempo antes de que Juanma Moreno pronunciara su discurso y detallara la nueva ejecutiva del Partido Popular andaluz, le comunicaba personalmente su confianza por cuatro años más.

