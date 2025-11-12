Antonio Repullo: «PSOE y Vox están en frecuencias distintas pero con la misma sintonía»

El Partido Popular ya tiene la campaña electoral diseñada. Su eje pivotará sobre todo lo conseguido en estos siete años, la «transformación» de Andalucía. El secretario general del PP regional, Antonio Repullo, enumera las cifras que certifican «el milagro andaluz», los datos que matan a ... los malos relatos, como insiste el presidente Juanma Moreno.

¿Enfrente? Repullo observa que tanto PSOE como Vox, antagónicos en su origen y sus postulados ideológicos, en frecuencias diferentes, ya tocan la misma partitura y suena una melodía similar. Su objetivo es finiquitar la estabilidad de la comunidad autónoma, desde el radicalismo unos, desde las mentiras otra. Y la estrategia pasa por desgastar y erosionar a un presidente cuya aspiración se enmarca en los límites de esta región y, con tal ejercicio de liderazgo, que ni siquiera se piensa en un posible sucesor.

-El pasado domingo, Núñez Feijóo señaló en el Congreso Regional del PP que se puede gobernar desde la serenidad, y ser a la vez firmes y contundentes, sin fanatismos. ¿Es un abrazo a la vía andaluza?

-Siempre ha hablado de ese modelo porque es un modelo de éxito. No sólo por el respaldo electoral, sino porque la realidad es que Andalucía está mejor. Se puede comprobar en los grandes espacios donde se puede medir cómo avanza una sociedad: empleo, creación de empresas, autónomos, exportaciones... Una comunidad autónoma que en el ámbito social está avanzando como nunca. Desde el punto de vista económico y social está creciendo de una manera exponencial y todo eso acompañado de bajada de impuestos, aunque nos queda mucho por hacer que los andaluces tengan mejor calidad de vida.

-El presidente nacional les ha prometido una financiación autonómica justa si llega a Moncloa. Pero es un déficit que se arrastra desde los tiempos de Zapatero, y ya pasaron Rajoy, ahora Sánchez...

-La gran diferencia es que el Partido Popular de Andalucía siempre ha reclamado lo mismo. Cuando estábamos en la oposición y teníamos un gobierno del PP en España, Juanma Moreno tuvo la valentía de enfrentarse, de ir a Madrid y pedir exactamente lo mismo que demandaba el partido de gobierno, que era el Socialista, con María Jesús Montero como consejera del ramo. Ahora ha llegado al Gobierno nacional, depende de ella, y no ha movido ni un solo papel para que eso se pueda corregir.

Entiendo que es una negociación compleja, pero sí se podía crear ese fondo de nivelación transitorio de 1.500 millones de euros para, mientras el problema se solucione, Andalucía no pierda los recursos que necesita. Luego, todos son críticas absolutamente destructivas.

-Moreno insiste en que, en lugar de entrar en el fango, se responda al adversario político con datos «para matar los malos relatos».

-Nuestra obligación es que ese mensaje se comunique de la mejor manera posible, tratar de acreditar ante los andaluces que la única opción que hay en Andalucía de estabilidad, para que siga avanzando, es Juanma Moreno. Enfrente, los demás partidos que se presentan a las elecciones, ¿qué pueden presentar ahí? Esa es la gran duda.

Lo que puede decir en una campaña electoral el Partido Popular lo puede más o menos interpretar todo el mundo, pero ¿qué va a decir el PSOE? Cuando la sociedad andaluza le está pidiendo que quiere tener una financiación adecuada, e la media de todas las comunidades autónomas, María Jesús Montero le dice todos los días que no. Además, lo que sí está haciendo es llevarse una financiación especial y singular con el cupo separatista a Cataluña, a los independentistas. Por eso todas las encuestas la ponen como la líder menos valorada: un 3,6 es lo más que saca.

Luego hay otros partidos como Vox, que vienen aquí con un relato nacional, sin uno propio para Andalucía, no aportan ni una sola propuesta, son mensajes muy radicalizados y lo que quieren es desgastar al gobierno.

Esos dos partidos, por esos diversos motivos, están en una frecuencia diferente pero parecida porque es la misma sintonía, ya es la misma melodía la que se escucha en sus discursos. Uno por la radicalidad y otro tratando de enfangar se están encontrando en el mismo sitio.

-¿El adversario del Partido Popular es Vox?

-Nuestro adversario real es la parálisis. Y esa parálisis puede venir provocada o por el Partido Socialista o por Vox. Esa es la realidad. El mensaje radical de inestabilidad, ya lo hemos visto en otras comunidades autónomas, que ni siquiera han querido gobernar. A las primeras de cambio han salido corriendo porque saben que gobernar es muy duro, y es mucho más fácil en política la crítica dura y feroz.

Frente a eso, tenemos al PSOE que no aporta absolutamente nada, ni una solución. Todo es proyectar lo que hicieron en el pasado, que son los Eres, la Faffe, la corrupción, y presentarse ahora con más corrupción. Con Koldo, con Santos Cerdán, y con una María Jesús Montero que siempre está en la salsa de todos los guisos.

-¿No es posible llegar a un mínimo acuerdo?

-Es más, ahora los dos van a bloquear los presupuestos. No decir que se puede quitar una partida de aquí para ponerla aquí y mejorar. No. Bloquear es decir que no quieren los presupuestos. Eso lo van a hacer Vox y lo va a hacer el PSOE. Con frecuencias distintas están tocando la misma partitura.

-El ciclo electoral que ahora comienza, con los comicios en Extremadura y Castilla y León, y las negociaciones en Valencia por la salida de Mazón, ¿en qué puede influir en Andalucía?

-La gente tiene que ver que lo que ha llevado Vox a Castilla y León y Extremadura ha sido inestabilidad. No se aprueba el presupuesto, no se pueden lanzar proyectos nuevos, y eso ancla una comunidad autónoma. Le interesa el mensaje nacional y poco más, y ahora traer la bronca a la política andaluza. Insisto en que somos una isla y si en algo se ha diferenciado Andalucía ha sido en esa estabilidad, que ha provocado que sea el gran milagro económico y social de toda España.

-La principal fuga de votos hacia Vox procede del PP pero ¿se empieza a detectar también ese trasvase desde el PSOE?

-Cuando se activa el periodo electoral es cuando realmente esas transferencias de votos se pueden clasificar. Ahora son matices. En cualquier caso, es muy significativo que una inmensa mayoría en todos los niveles, tienen una cosa clara: que el presidente de la Junta de Andalucía tiene que seguir siendo Juanma Moreno. Se repite en todos los sondeos.

-¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez Juanma Moreno dé el salto hacia Madrid y lidere un proyecto nacional?

-Siempre ha dicho que su proyecto es Andalucía, que es su ilusión en política.

-¿Y tiene fecha de caducidad?

-Yo lo veo fuerte, con ganas y todos los días trabajando 15 y 16 horas por Andalucía hasta el último minuto.

-Su hiperliderazgo trae como consecuencia que ni se plantea un posible heredero o sucesor.

-Tenemos un liderazgo que es absolutamente claro, de presente y de futuro. Hablar de otro futuro en el Partido Popular en Andalucía y en la Junta que no sea Juanma Moreno me parece una ocurrencia.