Antonio Repullo: «PSOE y Vox están en frecuencias distintas pero con la misma sintonía»

«Nuestro adversario real es la parálisis. Y esa parálisis puede venir provocada por cualquiera de estos dos partidos», reflexiona Antonio Repullo

«El PP de Andalucía está inmerso en un cambio cultural para hacer una política diferente»

«Cada vez más andaluces tienen la sensación de que se ha tratado de utilizar algo tan importante como la salud»

Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía
Antonio Repullo, secretario general del PP de Andalucía Raúl Doblado
José María Aguilera

El Partido Popular ya tiene la campaña electoral diseñada. Su eje pivotará sobre todo lo conseguido en estos siete años, la «transformación» de Andalucía. El secretario general del PP regional, Antonio Repullo, enumera las cifras que certifican «el milagro andaluz», los datos que matan a ... los malos relatos, como insiste el presidente Juanma Moreno.

