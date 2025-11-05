Suscríbete a
Anticorrupción reclama 98 años de cárcel a 14 antiguos cargos del PSOE por «extraviar» 1,2 millones de la Junta de Andalucía

La Fiscalía solicita abrir juicio oral contra el exconsejero Francisco Vallejo y exdirectivos de la Agencia IDEA por avalar con dinero público y «sin trámite alguno» a la cooperativa Cofrutex

Francisco del Río, el fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se enfrenta a siete años de prisión por malversación

Francisco Vallejo (derecha), exconsejero de Innovación, junto al exviceconsejero Jesús María Rodríguez, a su llegada a la prisión de Sevilla I en enero de 2023
Francisco Vallejo (derecha), exconsejero de Innovación, junto al exviceconsejero Jesús María Rodríguez, a su llegada a la prisión de Sevilla I en enero de 2023 EFE/ Raúl Caro
Antonio R. Vega

La Fiscalía Anticorrupción reclama 98 años de prisión, en total, para 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que bajo los gobiernos del PSOE contribuyeron al «extravío definitivo de fondos públicos». El delito que supuestamente cometieron fue conceder a Cofrutex, una cooperativa ... agroalimentaria que arrastraba una pesada deuda, una ayuda «arbitraria e injusta», «sin cumplir trámite alguno», sin bases reguladoras ni publicidad y sin velar por «el interés general». El «daño al servicio público» se ha cuantificado en nada menos que 1.266.241,65 euros: el importe del aval público que está en entredicho, que ascendió a 1,18 millones de euros, con el añadido de las comisiones que también terminaron pagando los andaluces.

