caso avales

Procesados el exconsejero Francisco Vallejo y otros 13 ex altos cargos del PSOE por malversar 1,2 millones de los andaluces

El juez José Ignacio Vilaplana les atribuye la concesión de una ayuda «de manera absolutamente injustificada y arbitraria» a través de la agencia pública IDEA a la empresa Cofrutex en una pieza separada del caso Avales

Francisco del Río, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante 30 años, se encuentra al bordea un paso del banquillo

Francisco Vallejo, exconsejero andaluz de Innovación, saliendo de la prisión Sevilla I el 3 de julio de 2024 tras el borrado de delitos del caso ERE por parte del Constitucional
Antonio R. Vega

La red de corrupción que anidó en la Junta de Andalucía en la etapa de gobierno del PSOE no se circunscribió a las ayudas irregulares del caso ERE, cuya resolución está pendiente de la Justicia europea tras la anulación parcial que el Tribunal Constitucional ... aplicó a las condenas de los antiguos responsables políticos. El fraude en la gestión de fondos públicos permeó en distintas capas de la Administración autonómica y ha tomado cuerpo en otras investigaciones penales que llevan más de una década dando trabajo a los juzgados andaluces como el denominado caso Avales. Este proceso, que ha sido troceado en piezas, se centra en la «indebida concesión de ayudas de salvamento y reestructuración» por parte de la agencia pública IDEA, dependiente de la antigua Consejería de Innovación, a empresas en crisis.

