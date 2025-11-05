Francisco del Río, el fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se enfrenta a siete años de prisión por malversación

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años de prisión y 17 años de inhabitación absoluta para Francisco del Río Muñoz, el que fuera fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante tres décadas (1982-2012), en el ... proceso judicial abierto contra otros 13 ex altos cargos bajo distintos gobiernos del PSOE. Todos ellos están acusados de delitos de prevaricación y malversación por haber concedido o autorizado en el año 2008 una ayuda «arbitraria e injusta» en forma de aval a Cofrutex, una sociedad cooperativa radicada en Tocina (Sevilla).

En un escrito enviado el 12 de septiembre pasado al juez José Ignacio Vilaplana, instructor de esta pieza separada de la macrocausa denominada Avales Propios de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, el Ministerio Público relata que los miembros del consejo rector de la citada entidad pública, entre los que se encuentra Francisco del Río, «contribuyeron» a la concesión de un aval con dinero público que ascendía a 1,18 millones de euros a dicha empresa «omitiendo cualquier mecanismo de control y de garantía para los caudales públicos».

Se perdieron 1,2 millones de euros

La consecuencia fue «la pérdida definitiva» de 1,26 millones de euros, que corresponden al importe del aval público que se firmó para facilitar que Cofrutex obtuviera un préstamo bancario que no devolvió, además de las comisiones que también terminaron pagando los andaluces, advirtió la Fiscalía Anticorrupción en el escrito al que ha accedido ABC.

El Ministerio Público solicita la apertura de juicio contra 17 personas, de las que 14 son antiguos altos cargos y directivos en la etapa del PSOE y el resto, responsables de la empresa beneficiara.

Del Río, que entonces era jefe del Gabinete Jurídico de la Junta, era vocal del consejo rector de la agencia pública que el 24 de noviembre de 2008 acordó conceder el aval millonario a la cooperativa sevillana «sin determinarse qué garantías había de devolución del préstamo por parte de Cofrutex, sin informe alguno del análisis que IDEA hubiera realizado acerca del plan de negocio o de viabilidad», destaca la Fiscalía.

Una ayuda concedida sin ningún informe ni trámite

El órgano de gobierno de la agencia IDEA no valoró el riesgo ni la solvencia ni la viabilidad de la empresa, que arrastraba una elevada deuda cuando recibió el dinero público y que terminó presentando un concurso de acreedores en abril de 2014, sin que los gestores públicos reclamaran el dinero público. En definitiva, el consejo rector de IDEA, autorizó «sin motivación alguna» y «sin cumplir trámite alguno», la financiación pública de Cofrutex, añade el escrito de acusación.

Cuando se le otorgó la ayuda, Francisco del Río, cordobés de 81 años, «ostentaba el cargo de director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía», recuerda la Fiscalía. En concreto, dirigió el Gabinete Jurídico autonómico entre 1982 y 2012 con cuatro presidentes de la Junta de Andalucía diferentes. Manuel Chaves, condenado en el caso ERE, aseguró que el funcionamiento de la Junta, su día a día, con «muchos más aciertos que errores, no se entiende» sin este jurista, que, además, es su «amigo.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) concedió a Del Río la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort en noviembre de 2010 en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, donde estuvo arropado por Chaves, como ministro de Política Territorial, y el presidente de la Junta José Antonio Griñán, además de otras autoridades.

En noviembre de 2019, Francisco del Río resultó absuelto en el juicio por el sistema fraudulento del caso ERE en el se enfrentaba a una pena solicitada por el Ministerio Público de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación.

Una institución dentro de la Junta de Andalucía

Francisco del Río fue abogado del Estado desde 1973 y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a partir de 1982. Ha ostentado cargos como consejero secretario de la Empresa Hiladuras y Tejidos Andaluces, SA (1980-1990), consejero de la Empresa Pública Sociedad de Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, SA (1983-1987), miembro del Consejo Rector del Instituto de Desarrollo de Andalucía y la Agencia IDEA (desde 1987), miembro de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta de Andalucía (desde 1988), consejero de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (1991-1995), vocal de la Comisión de Urbanismo de Andalucía (1983-1994), vocal de la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (desde 1994), consejero de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (desde 1992), consejero del Consejo Consultivo de Andalucía (desde 1994), o vocal del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico (desde 1998). A ello se suma su participación en tribunales de oposiciones y su labor docente en el ámbito universitario.