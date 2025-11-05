Suscríbete a
Francisco del Río, el fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se enfrenta a siete años de prisión por malversación

La Fiscalía atribuye delitos de prevaricación y malversación a 14 ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE por la ayuda irregular concedida a la cooperativa Cofrutex

Anticorrupción reclama 98 años de cárcel a 14 antiguos cargos del PSOE por «extraviar» 1,2 millones de la Junta de Andalucía

El exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río, en el juicio del caso ERE donde resultó absuelto
El exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río, en el juicio del caso ERE donde resultó absuelto efe
Antonio R. Vega

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años de prisión y 17 años de inhabitación absoluta para Francisco del Río Muñoz, el que fuera fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante tres décadas (1982-2012), en el ... proceso judicial abierto contra otros 13 ex altos cargos bajo distintos gobiernos del PSOE. Todos ellos están acusados de delitos de prevaricación y malversación por haber concedido o autorizado en el año 2008 una ayuda «arbitraria e injusta» en forma de aval a Cofrutex, una sociedad cooperativa radicada en Tocina (Sevilla).

