Andalucía eleva a nivel 1 el Plan de Riesgo por Inundaciones y envía el aviso Es-Alert en Huelva

Inundaciones en Huelva en una imagen de archivo
Inundaciones en Huelva en una imagen de archivo Alberto Diaz
María José Lora

María José Lora

La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) tras activar el aviso rojo️ en el litoral de Huelva -riesgo extremo- por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha ... comunicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, a través de su cuenta oficial en la red social 'X', 'se esperan lluvias torrenciales en el entorno de Ayamonte' y pide a la población «evitar desplazamientos» y seguir las recomendaciones del 112.

