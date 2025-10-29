Suscríbete a
ABC Premium
El tiempo
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
Última hora
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja

Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, los municipios más afectados por las lluvias que provocan anegaciones de viviendas

Hasta el momento se han producido 80 incidencias en toda Andalucía por las fuertes lluvias desde esta madrugada

La Junta mantiene activado el Plan de Emergencia por Riesgo Inundaciones en fase de preemergencia situación operativa 0

Sevilla entra en alerta naranja este miércoles por fuertes lluvias y tormentas: estas serán las peores horas y las zonas más afectadas

Andalucía en alerta por fuertes lluvias: estas son las zonas más afectadas y con riesgo de tornados

Retenciones por inundaciones en varios túneles en Sevilla
Retenciones por inundaciones en varios túneles en Sevilla emergencias
María José Lora

María José Lora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las fuertes lluvias de esta madrugada debido a la entrada de una borrasca atlántica y que han obligado a activar avisos naranjas y amarillos en varias provincias andaluzas, han dejado al menos de momento 80 incidencias en Andalucía, según apunta el Servicio de Emergencias ... 112, en su mayoría concentradas en la provincia de Sevilla por anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras. En concreto, la provincia de Sevilla contabiliza 69 avisos, Cádiz y Huelva cinco cada una y una en Córdoba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app