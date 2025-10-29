Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, los municipios más afectados por las lluvias que provocan anegaciones de viviendas

Las fuertes lluvias de esta madrugada debido a la entrada de una borrasca atlántica y que han obligado a activar avisos naranjas y amarillos en varias provincias andaluzas, han dejado al menos de momento 80 incidencias en Andalucía, según apunta el Servicio de Emergencias ... 112, en su mayoría concentradas en la provincia de Sevilla por anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas y balsas de agua en la red secundaria de carreteras. En concreto, la provincia de Sevilla contabiliza 69 avisos, Cádiz y Huelva cinco cada una y una en Córdoba.

Incidencias en Sevilla

En la provincia sevillana, los municipios más afectados por las trombas de agua de esta noche pasada son Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra fundamentalmente, seguidos de Lora del Río, Lebrija, Fuentes de Andalucía y La Puebla de los Infantes. La mayoría de los avisos se produjeron entre las 03.43 y las 04.30 horas. Los incidentes más frecuentes por las intensas precipitaciones y el viento son anegaciones de viviendas o sótanos, viario público, locales, así como por balsas de agua en la red secundaria de carreteras y algunas caídas de ramas y árboles y elementos del mobiliario urbano como farolas y señales.

Igualmente, en la capital se han formado numerosas balsas de agua que complican la circulación a estas horas, como en la A-92, donde se encuentran cortados los túneles en los entornos de Palmete y Alcalá de Guadaíra, sentido Osuna, estando la vía está cortada en los kilómetros 5 y 10.

En la SE-30 en el kilómetro 1 sentido Cádiz también se han producido inundaciones o en el Polígono El Pino con varios túneles inundados.

Con ocasión de la acumulación de aguas como consecuencia de las lluvias, se pueden producir cortes puntuales de tráfico en algunos puntos del viario en la capital hispalense, según señala Emergencias Sevilla.

Incidencias en otras provincias

La incidencia más llamativa se ha registrado en La Puebla de Guzmán (Huelva), donde se ha derrumbado un muro en la carretera HU-5401 en sentido Paymogo.

En Huelva, La Puebla de Guzmán, Almonaster la Real y Los Marines han sido las poblaciones más afectadas, mientras que en Cádiz han sido Jerez de la Frontera, Rota y Sanlúcar de Barrameda y en Córdoba, Santaella.

La Junta de Andalucía mantiene activado desde las 09.28 horas del pasado lunes el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas estos días y ante las previsiones y predicciones disponibles para la semana en las que este miércoles se prevé sea la jornada con mayores precipitaciones. Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Ocho municipios han activado también sus Plan Territorial de Emergencias Local (Ptel), cinco en Sevilla: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache, y tres en Huelva: Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera.