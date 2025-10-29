Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Andalucía lanza el aviso rojo en la costa de Huelva por riesgo de inundaciones
El tiempo
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas

Directo

Alerta en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Málaga por lluvias hoy, en directo: última hora de la borrasca, incidencias y tráfico

Sigue en tiempo real las últimas noticias sobre la alerta naranja, amarilla y roja en Andalucía por lluvias y viento

Sevilla entra en alerta naranja este miércoles por fuertes lluvias y tormentas: estas serán las peores horas y las zonas más afectadas

Alerta naranja en Andalucía por lluvias
Alerta naranja en Andalucía por lluvias Valerio Merino
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este miércoles, 29 de octubre, Andalucía afronta un escenario meteorológico serio: en la costa de Huelva se ha activado un aviso rojo por riesgo extremo de inundaciones. Al mismo tiempo, las provincias de Córdoba y Sevilla están en alerta naranja por lluvias ... que pueden alcanzar los 30 litros por hora o 80 litros en 12 horas. Otras zonas como Cádiz, Granada y Málaga permanecen en nivel amarillo, por lluvia, viento o fenómenos costeros.

10:41

Andalucía lanza el aviso rojo en la costa de Huelva por riesgo de inundaciones y pide evitar desplazamientos

Se esperan lluvias torrenciales en Ayamonte y otras zonas del litoral onubense. Los vecinos de los municipios costeros de la provincia reciben una alerta en sus móviles.

10:39

Calles de Ayamonte inundadas

Ayamonte es una de las zonas de Huelva que se encuentran en aviso rojo por inundaciones. La Junta de Andalucía recomienda evitar los desplazamientos

10:33

Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, los municipios más afectados por las lluvias que provocan anegaciones de viviendas

Hasta el momento se han producido 80 incidencias en toda Andalucía por las fuertes lluvias desde esta madrugada. La Junta mantiene activado el Plan de Emergencia por Riesgo Inundaciones en fase de preemergencia situación operativa 0.

10:31

Alerta roja en Huelva por tormentas

Intensa actividad tormentosa en la comarca onubense del Andévalo: aviso rojo también en esta comarca.

10:29

Andalucía, en fase de emergencia, situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones

La Aemet refleja el nivel de alerta de cada provincia andaluza, siendo Huelva la más peligrosa hasta aproximadamente las 13:00 horas. Será a partir de las 21:00 horas del miércoles cuando mejore la situación.

10:23

Huelva recibe una alerta masiva en los móviles

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Andalucía, comunica en redes sociales que elevan a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

Hay activado aviso rojo en el litoral de Huelva. Se esperan lluvias torrenciales en la zona. Además, han enviado a municipios costeros de Huelva una alerta masiva de mensajes a móviles 'EsAlert' informando del aviso rojo en la costa onubense.

10:17

La Junta de Andalucía desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja este miércoles

Se trata de un bulo que ha circulado por las redes sociales

10:16

Bienvenidos al directo de la alerta por lluvias, vientos e inundaciones en Andalucía

Hoy, miércoles 29 de octubre, Andalucía se enfrenta a una de las jornadas más peligrosas meteorológicamente desde que comenzó el otoño. Varias provincias andaluzas se encuentran en alerta naranja y amarilla, aunque la peor parte se la lleva la costa de Huelva con aviso rojo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app