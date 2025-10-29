Alerta en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Málaga por lluvias hoy, en directo: última hora de la borrasca, incidencias y tráfico

Este miércoles, 29 de octubre, Andalucía afronta un escenario meteorológico serio: en la costa de Huelva se ha activado un aviso rojo por riesgo extremo de inundaciones. Al mismo tiempo, las provincias de Córdoba y Sevilla están en alerta naranja por lluvias ... que pueden alcanzar los 30 litros por hora o 80 litros en 12 horas. Otras zonas como Cádiz, Granada y Málaga permanecen en nivel amarillo, por lluvia, viento o fenómenos costeros.

10:41 Andalucía lanza el aviso rojo en la costa de Huelva por riesgo de inundaciones y pide evitar desplazamientos Se esperan lluvias torrenciales en Ayamonte y otras zonas del litoral onubense. Los vecinos de los municipios costeros de la provincia reciben una alerta en sus móviles.

10:39 Calles de Ayamonte inundadas Ayamonte es una de las zonas de Huelva que se encuentran en aviso rojo por inundaciones. La Junta de Andalucía recomienda evitar los desplazamientos

10:33 Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, los municipios más afectados por las lluvias que provocan anegaciones de viviendas Hasta el momento se han producido 80 incidencias en toda Andalucía por las fuertes lluvias desde esta madrugada. La Junta mantiene activado el Plan de Emergencia por Riesgo Inundaciones en fase de preemergencia situación operativa 0.

10:31 Alerta roja en Huelva por tormentas Intensa actividad tormentosa en la comarca onubense del Andévalo: aviso rojo también en esta comarca.

10:29 Andalucía, en fase de emergencia, situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones La Aemet refleja el nivel de alerta de cada provincia andaluza, siendo Huelva la más peligrosa hasta aproximadamente las 13:00 horas. Será a partir de las 21:00 horas del miércoles cuando mejore la situación.

10:23 Huelva recibe una alerta masiva en los móviles Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Andalucía, comunica en redes sociales que elevan a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. Hay activado aviso rojo en el litoral de Huelva. Se esperan lluvias torrenciales en la zona. Además, han enviado a municipios costeros de Huelva una alerta masiva de mensajes a móviles 'EsAlert' informando del aviso rojo en la costa onubense.

10:17 La Junta de Andalucía desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja este miércoles Se trata de un bulo que ha circulado por las redes sociales