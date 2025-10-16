Andalucía multiplica sus recursos para tratar la salud mental en menores

Andalucía amplía el foco en la salud mental. La Consejería ha detectado un aumento muy significativo de necesidad de atención en niños, niñas y adolescentes. En 2024, se atendieron más de 60.000 menores. Un crecimiento sostenido que se multiplicó con la pandemia, con ... el cénit de 2023 como 'resaca' de la tormenta del coronavirus.

Por ello, se ha realizado un ingente esfuerzo para reforzar este servicio en estos tres últimos años. El SAS ha pasado de tener dos Unidades de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Adolescente (UHSM-IA) en Jaén y Almería, con 10 y 6 camas respectivamente, a contar ahora con cinco. Se ha unido el hospital Virgen del Rocío (cuatro camas), el Virgen de las Nieves de Granada (seis camas) y el hospital de La Línea de la Concepción (cuatro camas). Por tanto, se han pasado de las 16 camas de 2022 a las 30 actuales, duplicando los recursos en la hospitalización breve para niños, niñas y adolescentes en situación de crisis.

La apertura de las tres nuevas unidades de hospitalización ha supuesto la incorporación de al menos 50 profesionales de la salud mental, en su mayor parte dedicados a estas unidades. Son los integrantes de equipos interdisciplinares que se componen de profesionales de psicología clínica, psiquiatría infantoadolescente, enfermería de salud mental, terapia ocupacional, trabajo social y maestras de pedagogía terapéutica. Se apuesta por un enfoque integral que abarque tanto áreas sanitarias como educativas y sociales.

Un profesional referente en cada Unidad de Salud Mental Comunitaria

Las UHSM-IA son unidades hospitalarias de ingreso breve para niños, niñas y adolescentes que atraviesan crisis graves de salud mental y requieren atención intensiva y vigilancia continuada. Hay que sumarles las 79 USMC (Unidad de Salud Mental Comunitaria): centros ambulatorios que prestan atención de primer nivel en salud mental, tanto a adultos como a menores y que son la puerta de entrada al sistema de salud mental público. Todas ellas cuentan con un profesional que coordina las actuaciones dirigidas a los menores, y la mayor parte de los 60.000 niños que llegaron al sistema fueron atendidos en estos escenarios.

En esta segunda legislatura del Gobierno de Juanma Moreno se han ido introduciendo diversos cambios en la intervención de trastornos y problemas de salud mental. El objetivo sigue siendo mejorar la organización para optimizar los recursos y apostar por la formación de los profesionales de la atención primaria para realizar un mejor cribado de pacientes. Además, en 2022 comenzaron a configurarse los subequipos de salud mental infanto-juveniles en las unidades de Salud Mental Comunitaria. Se ha incrementado el número de especialistas que se dedican de forma total o parcial a la infancia y la adolescencia y mejorar la organización con el fin de proporcionar intervenciones interdisciplinares e intersectoriales de mayor calidad.

Estos subequipos cuentan con un referente. Un profesional sobre el que pivota todo, al asumir funciones representativas para el interior del dispositivos y en relación con el resto de profesionales. Así se logra una atención más completa y coordinada sustenta sobre estas cuatro patas: salud mental, atención primaria, educación y servicios sociales.

Por último, ya se han encargado de de la implantación de protocolos asistenciales que se crean (de manera coordinada) para atender a grupos de menores con diagnósticos y dificultades específicas. Se empezó con el protocolo TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y en los próximos meses se hará lo mismo con el protocolo TEA para los trastornos del espectro autista.