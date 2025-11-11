Suscríbete a
ABC Premium

Andalucía se sitúa a la cola de España en gasto y usuarios de la sanidad privada con un gobierno del PP

Apenas el 22% de los andaluces tenía un seguro médico privado en 2024, según la Fundación IDIS, que representa a las empresas del sector

El gasto público per cápita en sanidad ha subido un 63% desde 2013, cuando María Jesús Montero dejó la Consejería de Salud

Los sindicatos piden a los profesionales sanitarios que se unan a las mareas

Sanitarios en el interior de un quirófano en el Hospital Reina Sofía de Córdoba
Sanitarios en el interior de un quirófano en el Hospital Reina Sofía de Córdoba Valerio Merino
Antonio R. Vega

Antonio R. Vega

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Moreno Bonilla privatiza de maravilla», rezaba una de las pancartas que exhibían los manifestantes que salieron a las calles de las capitales andaluzas el pasado domingo para clamar contra «el fracaso de la política sanitaria» de la Junta de Andalucía respondiendo a la ... llamada de las Mareas Blancas, UGT y CCOO —los sindicatos profesionales no la secundaron la protesta—.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app