Las cifras que desmienten a la ministra de Sanidad: el Servicio Andaluz de Salud solo dedica el 3,1% de su gasto a clínicas privadas

Las estadísticas del propio Ministerio revelan que Andalucía es una de las comunidades en las que los conciertos tienen menos peso en su presupuesto sanitario, cinco veces menos que Cataluña

Las contradicciones de María Jesús Montero: ahora demoniza los conciertos con la sanidad privada que apoyaba como consejera

Manifestantes en una protesta en defensa de la sanidad pública ante el Palacio de San Telmo en Sevilla el pasado 5 de abril
Manifestantes en una protesta en defensa de la sanidad pública ante el Palacio de San Telmo en Sevilla el pasado 5 de abril Raúl doblado
Antonio R. Vega

La «privatización» de la sanidad en Andalucía es la cantinela que repiten sin descanso los portavoces de los partidos de izquierdas para declararle la guerra al Gobierno de Juanma Moreno (PP) a cuenta del «deterioro» de este servicio público. La última ... en sumarse a esta estrategia ha sido la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha ligado los retrasos en el cribado de cáncer de mama que han afectado a 2.317 mujeres con la derivación de pacientes a clínicas privadas. En Andalucía «han perdido el control» porque «han troceado la sanidad pública para privatizarla», sentenció el pasado jueves la ministra de Sumar tras reunirse en Sevilla con Amama, la asociación de mujeres que ha canalizado las denuncias contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los errores en el programa de detección precoz del tumor de pecho.

