Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas
Congreso del PP-A
Alberto Núñez Feijóo se agarra a la vía andaluza: «Se puede gobernar con serenidad y ser firme y ambicioso»

Los sindicatos piden a los profesionales sanitarios que se unan a las mareas

CCOO, UGT y Marea Blanca celebran su movilización contra los «recortes» en la sanidad pública andaluza con participación de Amama

Sanz respeta movilizaciones y ofrece diálogo para acuerdos en sanidad

Los sindicatos profesionales del SAS dan la espalda a las Mareas Blancas y se borran de su manifestación contra Juanma Moreno

Pancartas de la protesta ante el Palacio de San Telmo
Pancartas de la protesta ante el Palacio de San Telmo María GUerra
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

CCOO, UGT y Marea Blanca han celebrado este domingo por la mañana en Sevilla, así como en el resto de capitales de provincia de la comunidad autónoma, su anunciada manifestación contra los «recortes» en la sanidad pública andaluza, con un acto final ante ... el palacio de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, marcado por las críticas a su gestión en la materia y un llamamiento al conjunto de profesionales del sistema público sanitario, para que se unan a las movilizaciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app