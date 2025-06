Amparo Rubiales borra el tuit de la recogida de firmas para echar a Felipe González del PSOE y luego acusa a ABC de mentir por haberlo sacado

Amparo Rubiales, presidenta del PSOE de Sevilla, ha borrado el tuit que había publicado este domingo en su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) en la que se hacía eco de una campaña de recogida de firmas para abrir un expediente disciplinario al expresidente del Gobierno Felipe González por haber dicho que la ley de amnistía pactada por Pedro Sánchez con el prófugo Carles Puigdemont es un acto de «corrupción política» y una «barrabasada». «¿Qué pretende, Felipe? ¿Por qué nos hace esto?», escribió Rubiales en la citada red social.

Esta histórica del socialismo andaluz, que fue diputada y senadora siendo presidente González (1982-1996), no solo ha eliminado el mensaje que venía acompañado de reproches hacia él sin dar ninguna explicación, sino que, justo después, ha publicado otro mensaje en la misma red social en el que acusa a ABC de «mentir» por haber informado de la campaña de recogida de firmas difundida por ella en sus redes sociales.

Antes de borrar el primer mensaje que estuvo difundiendo durante al menos siete horas y que fue replicado por más de 400 usuarios y seguidores de la que fuera consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía entre 1982 y 1984, sin que ésta se decidiera a suprimirlo hasta que ABC publicó la noticia. Con lo que no contaba la que fuera vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados entre 2000 y 2004 es que el periódico tuvo la precaución de hacer una captura de su primer mensaje, lo que deja en evidencia a la política sevillana.

Amparo Rubiales acompañaba su mensaje eliminado con el documento íntegro con los argumentos que exponen los promotores de la expulsión de González para expedientarlo al considerar que había cometido «faltas muy graves» y que había sido desleal con Sánchez. En ellos se alude a las declaraciones que realizó el pasado jueves el que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 al periodista Carlos Alsina en el programa 'Más de uno' de OndaCero, en las que cargó contra la ley del amnistía avalada por la mayoría de magistrados de izquierdas que controla el Tribunal Constitucional. «Esta autoamnistía es una vergüenza para cualquier demócrata. Para cualquier militante del PSOE», afirmó.

El exmandatario socialista anunció que no votará a su partido si Pedro Sánchez se presenta a la reelección, como pretende. Además, cuestionó la gestión de la crisis abierta en Ferraz por los casos de corrupción vinculados al caso Koldo y al que fuera secretario de organización del partido hasta hace dos semanas, Santos Cerdán. «Es evidente que no es un problema de partido. El PSOE no adjudica contratos. Por tanto, es [un caso de corrupción] de Gobierno», declaró.

El documento difundido critica su «deslealtad» a Sánchez

En el documento difundido desde la cuenta de Amparo Rubiales se alentaba a expulsar a Felipe por estas críticas proferidas en Onda Cero y porque «ha dirigido ataques personales y políticos al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que 'no tiene vida política' y exigiendo indirectamente su salida y la convocatoria de elecciones».

«Estas manifestaciones, realizadas de forma reiterada, pública y con amplia repercusión mediática, constituyen un daño grave a la imagen del partido, una deslealtad manifiesta y una contradicción con los deberes que asume cualquier militante», afirma el documento difundido por Amparo Rubiales, en el que se justifica de este modo la recogida de firmas porque, a su juicio, ha cometido faltas tipificadas como «muy graves» conforme a lo dispuesto en los Estatutos Federales del PSOE y su Reglamento de Desarrollo..