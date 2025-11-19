El PSOE pide un pleno extraordinario en la Diputación de Almería tras la detención del presidente

Los diputados miembros de PSOE en la Diputación de Almería han solicitado esta mañana la convocatoria de un pleno extraordinario para que se informe sobre las detenciones del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, en la segunda fase ... del Caso Mascarillas. «Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información», ha la diputada provincial del PSOE Noemí Cruz.

En declaraciones a los medios ha criticado que no se haya hecho «ninguna comunicación» por parte del PP o del equipo de gobierno al resto de la Corporación Provincial. La diputada socialista ha señalado que es fundamental aclarar «qué expedientes están siendo investigados, qué información y documentación ha solicitado la autoridad judicial a esta institución, y cuál es el alcance de la causa que se está instruyendo».

Los ocho diputados provinciales socialistas, que conforman más de un cuarto de los miembros de la corporación, reclaman la convocatoria forzosa de un «indispensable e inaplazable» pleno en el que se informe no solo sobre las detenciones sino también «sobre el alcance de las diligencias practicadas, sobre los requerimientos de información y documentación» y «sobre la asunción de responsabilidades políticas ante tales circunstancias».

Cruz ha expresado las dudas surgidas además sobre si Javier A. García y Fernando Giménez «siguen siendo miembros de la corporación provincial». «No sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer», ha apuntado antes de reclamar que dicho extremo se aclare «con la máxima urgencia».

En esta línea, han reclamado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que pida la dimisión de los detenidos al entender que, si no lo hace «estará siendo un encubridor más de esta causa» que, según entiende, se ha producido por «no depurar responsabilidades políticas» en 2021, cuando se produjo la primera fase de la operación. «El tiempo nos han dado la razón, ha seguido creciendo», ha apostillado.

«Hoy conocemos que probablemente no es que fuera una parálisis, sino que es posible o que al parecer en lo que estaban entretenidos eran en otras cuestiones que nada tienen que ver ni con los municipios ni con el interés de la provincia de Almería», ha criticado.