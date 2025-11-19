Suscríbete a
El PSOE pide un pleno extraordinario en la Diputación de Almería tras la detención del presidente

Los ocho diputados provinciales socialistas reclaman que se informe no solo sobre las detenciones sino también sobre el alcance de las diligencias

El Caso Mascarillas de Almería: del narcotráfico a la corrupción política

El PP andaluz suspende de militancia al presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el 'caso mascarillas'

Diputados provinciales del PSOE antes de presentar el escrito en Diputación de Almería
Diputados provinciales del PSOE antes de presentar el escrito en Diputación de Almería
R. Pérez

Almería

Los diputados miembros de PSOE en la Diputación de Almería han solicitado esta mañana la convocatoria de un pleno extraordinario para que se informe sobre las detenciones del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y el vicepresidente segundo, Fernando Giménez, en la segunda fase ... del Caso Mascarillas. «Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información», ha la diputada provincial del PSOE Noemí Cruz.

