El Caso Mascarillas de Almería: Del narcotráfico a la corrupción política

La investigación emana de las comunicaciones interceptadas en la Operación Lúa contra el narcotráfico

Detienen al presidente de la Diputación de Almería por contratos irregulares de obras públicas

La UCO entrando a uno de los domicilios registrados EFE
J. J. Madueño

Málaga

La detención de Javier Aureliano García, hasta este martes presidente de la Diputación de Almería, es el último eslabón de una investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remonta hasta 2021. Los agentes estaban examinando las escuchas y las comunicaciones de ... una banda dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo de capitales en Barcelona. Allí, en una de las comunicaciones de la Operación Lúa, a un empresario se le destapó un contrato de emergencia para comprar material sanitario de la Diputación.

