Pierde la vida un hombre cuando practicaba surf en un playa de Mojácar en Almería

Un hombre ha fallecido este viernes mientras practicaba surf en una playa de Mojácar, en la provincia de Almería. El suceso ha tenido lugar en la zona del Paseo del Mediterráneo, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

La alerta se recibió a las 11.25 horas, cuando una llamada al centro de coordinación informó de que una persona estaba siendo atendida con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la orilla, antes de la llegada de los servicios sanitarios. Poco antes del mediodía, se confirmó que el servicio de playa había rescatado del agua a un varón que se encontraba practicando surf.

Aunque por el momento no se ha determinado la edad del fallecido, la Policía Local ha indicado que se trata de un hombre y que la causa de la muerte aún no ha sido establecida, aunque no se descarta que pueda tratarse de un motivo natural o ahogamiento. En el dispositivo de emergencia han participado efectivos de Salvamento Marítimo, los Servicios de Playa, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y el servicio de emergencias sanitarias 061.

En lo que va de año ya son siete las personas fallecidas por ahogamientos y accidentes en el medio acuático en la provincia de Almería. Las corrientes de retorno o de resaca son una importante amenaza de ahogamiento incluso para los nadadores más experimentados.

Se distinguen por aparecer como un canal estrecho con un oleaje más calmado o casi inexistente en medio del agua. En caso de verse arrastrado, hay que hacer señales de auxilio para que puedan ayudarte, mantener la calma y no nadar contra la corriente. Para salir se debe nadar en paralelo a la playa y, una vez fuera, ir directo a la orilla.

El año pasado fallecieron un total de 102 personas por ahogamiento en Andalucía. En la provincia de Almería se registraron 34 víctimas mortales, de las que 22 perdieron la vida en aguas naturales, como playas y embalses, y 12 en piscinas u otras acumulaciones de agua, según ha indicado la Junta de Andalucía.