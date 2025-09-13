Suscríbete a
INMIGRACIÓN

Nueve muertos y 500 inmigrantes ilegales en dos semanas destapan el colapso migratorio en Almería

La provincia se convierte en epicentro de una crisis marcada por la falta de medios, la descoordinación institucional y el incremento de las llegadas por mar

Mueren siete migrantes que iban a bordo de pateras en aguas de Níjar y Carboneras

Desarticulan en Almería una organización que suministraba embarcaciones y motores para traficar con inmigrantes

Un grupo de inmigrantes argelinos quedan en libertad tras pasar por las instalaciones del Puerto de Almería
Un grupo de inmigrantes argelinos quedan en libertad tras pasar por las instalaciones del Puerto de Almería
Raquel Pérez

Raquel Pérez

Almería

Almería vuelve a convertirse un verano más en el escenario de una tragedia migratoria que parece no tener fin. En apenas dos semanas, más de 500 inmigrantes ilegales han alcanzado sus costas a bordo de pateras y embarcaciones rápidas procedentes de Argelia en su ... mayoría, mientras el mar ha devuelto los cuerpos sin vida de nueve personas que no lograron completar la travesía.

