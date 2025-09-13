Nueve muertos y 500 inmigrantes ilegales en dos semanas destapan el colapso migratorio en Almería

Almería vuelve a convertirse un verano más en el escenario de una tragedia migratoria que parece no tener fin. En apenas dos semanas, más de 500 inmigrantes ilegales han alcanzado sus costas a bordo de pateras y embarcaciones rápidas procedentes de Argelia en su ... mayoría, mientras el mar ha devuelto los cuerpos sin vida de nueve personas que no lograron completar la travesía.

El último de esos cadáveres fue hallado en la zona del Torreón de Cabo de Gata, arrastrado por las olas días después de la tragedia. Era la novena víctima mortal confirmada de las pateras que llegaron a principios de septiembre al litoral de Carboneras y Níjar. Todos los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Almería para determinar las causas de su muerte, previsiblemente por ahogamiento.

Mientras tanto, el flujo migratorio entre la costa argelina y la almeriense se intensifica. En menos de dos semanas, Cruz Roja ha atendido a más de 500 personas llegadas en patera. Solo entre el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre, los equipos de respuesta inmediata asistieron a 123 migrantes en cuatro actuaciones. En apenas diez días, la organización humanitaria ha intervenido en 23 ocasiones, recibiendo a grupos de hasta 37 personas, la mayoría exhaustas, deshidratadas y aturdidas tras cruzar el Mediterráneo hacinadas en las conocidas narcolanchas.

Un goteo constante impulsado por mafias que cobran grandes cantidades a los migrantes y que las autoridades parecen incapaces de contener. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, reconoce que más del 90% de los inmigrantes que llegan a las costas andaluzas lo hacen por Almería, aunque ha apuntado que el volumen total ha bajado un 20% respecto al año pasado. «Esta tragedia pone de manifiesto que los inmigrantes se juegan la vida literalmente», declaró, lamentando que las mafias los obligan a saltar sin saber nadar a pocos metros de la orilla.

La diputada nacional del PP por Almería y portavoz adjunta de Inmigración en el Congreso, Maribel Sánchez Torregrosa, ha calificado de «caótica e inhumana» la gestión del Gobierno, al que acusa de «alimentar el efecto llamada y haber convertido las costas españolas, y especialmente las almerienses, en un cementerio». Ha denunciado la falta de medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que operan con embarcaciones obsoletas y sin medios aéreos, y ha reclamado el refuerzo de Frontex y la aplicación estricta de la Ley de Extranjería. Para la diputada, «se está jugando con vidas humanas que las mafias utilizan a su antojo por la dejación de funciones del Gobierno de España».

Una patera frente a la costa de Almería ABC

En medio de este clima de colapso, la asociación Almería Acoge ha alzado la voz para exigir la creación de vías legales y seguras que eviten nuevas muertes en el mar. La entidad recuerda que, desde mediados de agosto, al menos once personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas españolas en embarcaciones precarias controladas por redes criminales.

«Estar preocupados por la frontera cuando se están muriendo las personas es una vergüenza. Eso tenemos que revisárnoslo como sociedad y, desde luego, como clase política claramente también», ha advertido el director de la organización, Juan Miralles, que ha pedido a las autoridades que demuestren «con signos y con hechos» que la protección de estas vidas les importa.

Miralles insiste en que los movimientos migratorios no se pueden frenar, y que continuarán «mediante vías inseguras, fuera de la ley y en manos de quien quiera aprovecharse de la desesperación» si no se regulan. «No gestionar la necesidad de huida y no gestionar la necesidad de mano de obra y de población que tenemos en este lado del mundo es vergonzoso», ha subrayado.

Tumbas sin nombre

Además de reclamar vías legales para migrar, desde Almería Acoge han pedido un mayor esfuerzo para rescatar todos los cuerpos, identificarlos y entregarlos a sus familias, algo que consideran «un mínimo de humanidad» y una forma de solidarizarse con quienes han perdido a un ser querido en el mar.

«Son muchos años y son muchos muertos», ha recordado Miralles, quien ha explicado que con frecuencia reciben llamadas de familias desesperadas buscando información sobre sus allegados desaparecidos tras una travesía en patera, aunque a menudo no pueden ofrecer ninguna pista porque los cuerpos desaparecen sin dejar rastro.

El modo de proceder ha quedado confirmado en diversos vídeos grabados este verano por bañistas en Almería. Los tripulantes de las narcolanchas arrojan a los inmigrantes a unos 200 metros de la costa, y quienes no saben nadar a menudo terminan ahogándose. En otras ocasiones, si el desembarco se realiza en zonas rocosas, los migrantes pueden sufrir golpes graves o incluso perder la vida. La mayoría de los cadáveres que se localizan difícilmente se pueden identificar, ya que las familias no aportan ADN ni los reclaman, y tras cumplirse el plazo legal en el depósito de cuerpos, terminan incinerados en tumbas sin nombre.