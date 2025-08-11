Mueren cinco inmigrantes en patera que intentaban llegar a la costa de Almería

Durante la jornada de este lunes 11 de agosto al menos cinco inmigrantes han fallecido en su intento de llegar a la costa de Almería. La llegada de pateras hasta el litoral almeriense sigue siendo una constante estos meses de verano y más cuando el mar presenta buenas condiciones. Hasta el momento no se había tenido notificación de muertes en los trayectos que fundamentalmente desde Argelia o Marruecos intentan llegar hasta la provincia más oriental de Andalucía.

Según fuentes no oficiales, en la mañana de este lunes ha llegado una embarcación tipo Phantom a Vera, en el levante almeriense, con 45 personas de origen argelino y saharuis. En el trayecto habrían fallecido cuatro personas, tres de los cuerpos no han podido ser recuperados, mientras el cuarto cadáver ha sido localizado en la playa de dicha localidad turística.

Además, hay informaciones que apuntan a otro fallecido justo en la orilla de una playa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería, y otro de los ocupantes de la misma embarcación se ha evacuado en estado crítico al Hospital Universitario de Torrecárdenas en Almería capital. En este caso se desconoce el número de personas que viajaban en la embarcación, también otra neumática de gran potencia y velocidad tipo Phantom.

Por el momento, no hay información oficial desde Guardia Civil o desde la subdelegación de Gobierno que ratifiquen estas muertes de inmigrantes llegados en patera hasta Almería. Fuente no oficiales que trabajan por dar visibilidad a este tipo de tragedias han dado a conocer estos fallecimientos, así como la fuerte presencia militar en la ruta de Orán (Argelia) hasta Almería con varias embarcaciones del Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).