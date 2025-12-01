Suscríbete a
ENTREVISTA

Magdalena Cantero: «Sin datos claros no se puede valorar la eficacia de los cribados»

La presidenta de la AECC en Andalucía señala la necesidad de datos homogéneos, protocolos únicos y una comunicación clara para recuperar la confianza de las mujeres andaluzas

Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación contra el Cáncer en Andalucía
R. Pérez

R. Pérez

Almería

La crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía ha abierto un debate sobre la gestión, la transparencia y la equidad del sistema sanitario. La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería y representante autonómica en Andalucía, Magdalena Cantero ... , analiza para ABC los avances de las reuniones de seguimiento con la Junta de Andalucía y defiende la necesidad de un sistema público más transparente y homogéneo.

