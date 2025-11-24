Suscríbete a
ERRORES EN LOS CRIBADOS

Antonio Sanz, a Amama: «No se puede generar alarma social ni engañar a la Administración»

El consejero de Sanidad insiste en que seguirán demandándole a la asociación los datos que ha de trasladarles «por obligación legal»

Amama admite ahora que no sabe cuántas mujeres hay afectadas por los fallos en los cribados en Andalucía

Antonio Sanz, a su llegada a un acto en Sevilla este lunes
Antonio Sanz, a su llegada a un acto en Sevilla este lunes MANUEL OLMEDO
Rafael Aguilar

Sevilla

«No se puede generar alarma social injustificadamente ni engañar a la Administración». El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, le ha recordado este lunes a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla que, como cualquier ... ciudadano o entidad, «está obligada por ley» a trasladarle a la Administración los datos que conozca sobre problemas de importancia en el sistema de salud.

