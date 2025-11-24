Antonio Sanz, a Amama: «No se puede generar alarma social ni engañar a la Administración»

«No se puede generar alarma social injustificadamente ni engañar a la Administración». El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, le ha recordado este lunes a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla que, como cualquier ... ciudadano o entidad, «está obligada por ley» a trasladarle a la Administración los datos que conozca sobre problemas de importancia en el sistema de salud.

Sanz ha hecho estas declaraciones una vez que Amama, que ha liderado las críticas a la Junta de Andalucía por las disfunciones en la comunicación de los diagnósticos dudosos del programa del cáncer de mama, se haya negado a facilitar al Gobierno regional los datos que asegura que conoce sobre ciudadanas que han sufrido los desajustes y que, a su juicio, no están en los registros oficiales de la Junta.

«Amama hablaba hasta ahora de 4.000 afectadas y ahora dice que son llamadas telefónicas» Antonio Sanz Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias

«Hasta ahora Amama hablaba de que había 4.000 afectadas, cuando nosotros tenemos contabilizadas a unas 2.300, y ahora dice que en realidad son 4.000 llamadas telefónicas, no afectadas», ha lamentado Sanz, que ha insistido en que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) seguirá demandándole datos a la asociación aunque haya respondido ya de un modo negativo al requerimiento que le envió el pasado 13 de noviembre.

Obligación legal

El consejero ha citado las leyes de Salud Pública de Andalucía y la de Procedimiento Administrativo, que sancionan la falta de comunicación a las Administraciones de situaciones que atenten contra la salud de las personas.

Además, Sanz ha relatado durante su intervención en el 'Nueva Economía Fórum', en Sevilla, que antes de enviarle el requerimiento formal a Amama, él mismo se reunió con sus responsables durante cuatro horas y les demandó los datos sobre afectadas por los fallos en los cribados que decían conocer, y que no se los facilitaron.

«También se han reunido con ellas el director de la Estrategia del Cáncer de Andalucía y la gerente de uno de los principales hospitales de Andalucía, y más afectados por estos problemas, y Amama tampoco les dio la información que les pedíamos para poder atender a las mujeres», ha dicho Sanz.