Amama se descubre: sin datos de cribados del cáncer y con el hacha de guerra política en alto en Andalucía

Las «más de cuatro mil víctimas» de los errores en el cribado del cáncer de mama de las que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) lleva hablando un mes y medio son en realidad las llamadas que la entidad ha recibido ... de personas inquietas por su estado de salud tras el estallido de la polémica, a comienzos de este pasado octubre.

La presidenta de la asociación que ha encabezado la crítica a la Junta de Andalucía por su gestión del programa de detección precoz del mal oncológico femenino en el pecho, Ángela Claverol, reconoció ayer en una rueda de prensa en su sede que desconoce cuántas personas hay afectadas por las disfunciones en los tratamientos preventivos y, entre titubeos y un mar de dudas, dijo que las 4.000 en las que había insistido hasta ahora corresponden en realidad al número de llamadas o de correos electrónicos que la asociación ha recibido de ciudadanas -enfermas de cáncer o no- preocupadas por la marcha del plan de cribados o por su salud.

«A lo mejor podríamos haberlo hecho todo de otra manera» Ángela Claverol Presidenta de Amama

«Nosotras no somos estadísticas. No hemos hecho la estadística. En lo que nos hemos volcado ha sido en informar a las mujeres. A lo mejor podríamos haberlo hecho todo de otra manera», reculó Claverol en una comparecencia ante los periodistas convocada de urgencia, esa misma mañana, y que se celebró a mediodía.

Para entonces, ya circulaba en las redacciones de los medios de comunicación la respuesta que Amama ha dado al requerimiento formal que la Junta de Andalucía le hizo el 13 de diciembre para que, bajo imperativo legal, le comunicara los casos de errores en los diagnósticos de los que no ha parado de hacer referencia.

En la réplica al requerimiento, fechada este jueves 20 de noviembre y a la que ha tenido acceso 'ABC de Sevilla', Amama explica que no se encuentra en condiciones de trasladar a la Administración autonómica la información que le demanda porque «no puede transgredir la protección de datos», y porque además «la constatación de los fallos del cribado, y la identificación de su origen, corresponden única y exclusivamente al SAS».

«Consentimiento expreso»

«Amama no puede, por carecer de habilitación legal, trasladar esos datos», insiste, para añadir que para hacerlo necesitaría «un consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, porque cualquier actuación en ese sentido supondría una vulneración grave del régimen de protección de datos que la ley prohíbe», indica el escrito. Este periódico les preguntó ayer a los responsables de Amama si van a pedirles ese consentimiento a las titulares de los expedientes médicos supuestamente erróneo para poder facilitárselos a la Junta, y contestaron que no.

A renglón seguido, la entidad que preside Ángela Claverol indica que la demanda de información del SAS le «resulta sorpresiva», y le afea a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que «no haya pedido perdón a las víctimas ni dicho públicamente donde ha estado la gravísima negligencia que ha llevado a las mujeres a contraer una enfermedad gravísima o a agravar mucho más la que ya se padecía».

Calidad asistencial

A pesar de no facilitarle información alguna al SAS, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama afirma en el escrito que «ofrecemos nuestra voluntad de colaboración con la Administración sanitaria, como no podía ser de otro modo, en cuanto podamos contribuir a la calidad de la atención y la protección de la salud de las mujeres andaluzas».

«Es la Administración sanitaria la que debe tener los datos de las mujeres que no fueron citadas, las que sufrieron retrasos, y las consecuencias que derivaron para cada una de ellas», completa Amama.

La respuesta al requerimiento de la Junta, que tiene tres folios, no hace mención alguna al número de casos de fallos en los diagnósticos de los que la entidad que preside Ángela Claverol ha hecho mención de forma recurrente desde que estalló la polémica que se ha llevado por delante a una consejera; ha forzado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a poner al frente de Salud (ya Sanidad) a un hombre de su confianza y perro viejo en la política, Antonio Sanz; y ha provocado una revisión general del funcionamiento del SAS.

La réplica al requerimiento está fechada el 20 de noviembre, este jueves, pero a las horas de enviársela a la Administración autonómica Amama sí que dio datos concretos a los medios de comunicación. Lo hizo su abogado, Manuel Jiménez, que informó este viernes a los reporteros durante la citada rueda de prensa de que tiene constancia de 262 casos concretos de mujeres que han sufrido los retrasos en la comunicación de los diagnósticos de carácter dudoso, y de que el 10 por ciento de ellos han evolucionado hacia un cuadro de cáncer.

«Esto va a seguir, no vamos a parar. Estamos haciendo visitas a las asociaciones de provincias de Cádiz, Jaén y Málaga porque nos dicen que hay más casos y queremos conocerlos Manuel Jiménez Abogado de Amama

Es más, el abogado añadió que la entidad confirmó tres fallecimientos de mujeres por las demoras en el procedimiento de los cribados, una de ellas socia de Amama. Esta información tampoco está incluida en la respuesta de la asociación al requerimiento del Servicio Andaluz de Salud, ni tampoco se la ha comunicado a la Junta en las sesiones de la comisión de seguimiento del plan de choque para mejorar los cribados, de la que Amama forma parte por invitación de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Cincuenta reclamaciones ya en marcha

El letrado aseguró, además, que ya se han cursado 50 reclamaciones al SAS de mujeres descontentas con el tratamiento y ha augurado que habrá «decenas más» en los próximos días. Tanto el abogado como Claverol recalcaron que la Amama creó un correo electrónico para que las mujeres se pusieran en contacto con la entidad, «algo que podría haber hecho también la Junta».

«Esto va a seguir, no vamos a parar. Estamos haciendo visitas a las asociaciones de provincias de Cádiz, Jaén y Málaga porque nos dicen que hay más casos y queremos conocerlos», dijeron Claverol y Jiménez.

«Yo no voy a facilitar los documentos. El SAS es el que tiene los datos», se cerró el abogado, que sostuvo que «los datos oficiales no concuerdan con los nuestros», en alusión a que «por ejemplo, en Córdoba tenemos algunos casos y la Junta no los reconoce».

Sobre la denuncia interpuesta en la Fiscalía Superior de Andalucía por la posible manipulación de mamografías -la Junta explicó que se había producido una caída de los soportes digitales del SAS-, el abogado señaló ayer que «no ha habido movimientos».