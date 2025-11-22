Suscríbete a
SALUD

Amama se descubre: sin datos de cribados del cáncer y con el hacha de guerra política en alto en Andalucía

No da cifras a la Junta por «protección de datos» pero sí a los periodistas y acusa al SAS de «negligencia»

Sanz responde a la negativa de Amama a dar los datos de las mujeres no atendidas: «La ley obliga a colaborar»

El abogado de la asociación, ayer junto a la presidenta
Rafael Aguilar

Sevilla

Las «más de cuatro mil víctimas» de los errores en el cribado del cáncer de mama de las que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) lleva hablando un mes y medio son en realidad las llamadas que la entidad ha recibido ... de personas inquietas por su estado de salud tras el estallido de la polémica, a comienzos de este pasado octubre.

