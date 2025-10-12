Chantajean a un conductor accidentado en El Ejido al que desvalijan tras fingir que acudían en su auxilio

Un supuesto rescate tras un accidente de carretera se puede convertir en una pesadilla. Es lo que le ocurrió a un conductor accidentado en el paraje de Cuatro Vientos de la localidad almeriense de El Ejido. Los dos hombres que habían acudido en su ... auxilio no tenían nada de ángeles de la guarda. Todo lo contrario. Resultaron ser unos ladrones que trataron de coaccionarle para sacarle dinero a cambio de devolverle sus pertenencias.

La Guardia Civil ha detenido a estos dos falsos rescatadores por su presunta implicación en un robo con posterior intento de chantaje a un conductor. Se les imputan los delitos de hurto y extorsión, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los detenidos se aproximaron a un vehículo accidentado y, aparentando prestar auxilio a su conductor, aprovecharon su «estado de vulnerabilidad», fruto del siniestro, para sustraerle el dinero en efectivo y un teléfono móvil de última generación, según relata la Benemérita.

Posteriormente, contactaron con la víctima por teléfono y le exigieron el pago de 500 euros a cambio de devolverle sus pertenencias, fijando un lugar concreto para la entrega «bajo amenazas y coacciones».

Lejos de acceder al trato, la víctima presentó una denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil en El Ejido, lo que permitió desplegar un operativo «discreto» que concluyó con la detención de los sospechosos en el lugar convenido y la recuperación de los efectos sustraídos.

Los detenidos han sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El Ejido, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de extorsión.