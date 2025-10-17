Aemet activa una doble alerta en varias zonas de Andalucía por chubascos tormentosos intensos

Andalucía vivirá una jornada más propia del otoño en algunas zonas este viernes, debido a la llegada de un frente del Atlántico que cambiará la situación por completo. La inestabilidad estará presente en algunas provincias andaluzas dejando precipitaciones que pueden ser intensas y tormentosas ... . En este sentido, el anticiclón comenzará a retirarse dejando paso a las borrascas que llegarán a acercarse progresivamente.

Las lluvias van a descargar de forma intensa este viernes principalmente en las provincias de Granada y Jaén, por lo que ya se han activado avisos amarillos en varias comarcas, por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Arrancamos este viernes informándote de que hoy están activos los avisos amarillos por lluvias y tormentas en varias comarcas de #Granada y #Jaén, por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora#BuenosDías #FelizViernes pic.twitter.com/BPepEJkBHs — EMA 112 (@E112Andalucia) October 17, 2025

Concretamente, se encuentran bajo el aviso la Cuenca del Genil y Nevada y Alpujarras, así como Cazorla y Segura, entre las 14 y las 22 horas, por riesgo de lluvias con tormentas. Para el municipio de Trevélez y Granada capital se prevé una probabilidad de precipitaciones del 100% a partir del mediodía.

En el resto de provincias andaluzas no se esperan grandes cambios significativos para esta jornada, por lo que las provincias más occidentales seguirán con temperaturas que estarán en torno a los 30 grados y cielos despejados, como Huelva, Sevilla o Córdoba, y donde no se esperan precipitaciones.

Las mínimas se quedarán estables y no bajarán de los 13-15 grados tanto en Sevilla, Huelva, Jaén como en Córdoba. En Cádiz y Málaga se mantendrán algo más altas situándose en los 20 grados. En Almería estarán en los 17-18 grados. Y finalmente en Granada sí estarán más bajas, en torno a los 11ºC.

Para el sábado y domingo no se esperan precipitaciones destacadas en Andalucía, salvo algunos chubascos en la provincia de Granada. En Jaén, el domingo los cielos estarán bastante encapotados, pero no se esperan lluvias.