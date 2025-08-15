El 112 recuerda la importancia de no salir a la calle en las horas de más calor La Aemet prevé alcanzar los 44 grados en la Campiña sevillana durante la jornada de mañana

El servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha recordado a la ciudadanía la importancia de no salir a la calle en las horas centrales del día ante el aviso rojo por calor previsto para mañana sábado por la Aemet. En la Campiña sevillana se podrán alcanzar temperaturas de 44 grados en las horas de más calor.

Además del aviso rojo, mañana estarán vigentes en la provincia sevillana el aviso naranja por temperaturas de hasta 40 grados, en la Sierra Norte y en la Sierra Sur.

A su vez, la Aemet prevé avisos por calor en todas las provincias andaluzas: serán naranja en toda Huelva y Córdoba, en las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Valle del Guadalquivir, Cazorla y Segura y en las granadinas de la Cuenca del Genil, Guadix y Baza.

Se esperan, también, avisos amarillos en la Sierra Sur sevillana, las comarcas de Grazalema y el Litoral (Cádiz), en Ronda y Antequera (Málaga), en Jaén (Capital y Montes) y también en el Valle del Almanzora y los Vélez.

Recomendaciones a los ciudadanos

Ante esta situación, el 112 ofrece una serie de consejos a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo para estar hidratado, incluso aunque no se tenga sensación de sed.

También, se insiste en tener especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños.

Se recomienda durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.

Beber agua y protegerse del sol

El 112 aconseja, durante las horas centrales del día, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, cuando sea necesario, el ventilador o el aire acondicionado.

Si no se dispone de estos aparatos, lo más recomendable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

No salir a la calle en momentos centrales del día

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol.

Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.