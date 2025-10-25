Suscribete a
Alemania señala que no ha cambiado de postura sobre la oficialización del catalán en la UE

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, ha señalado que la «adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos»

El canciller alemán, Friedrich Merz, este jueves en Bruselas
El canciller alemán, Friedrich Merz, este jueves en Bruselas ep
Carlos Mullor

Alemania no ha modificado su actitud acerca de oficializar el uso de las lenguas cooficiales como el catalán en la Unión Europea (UE). Según ha afirmado el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, «la posición del canciller alemán no ha cambiado» y ha recordado ... que «la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos».

