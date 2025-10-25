Suscribete a
ABC Premium

Moncloa no ve creíble que Puigdemont apoye una moción de censura contra Sánchez

Considera que Junts tiene que sobreactuar en su pugna con Aliança Catalana

Sánchez rescata el debate del catalán en la UE con el apoyo de Alemania tras el ultimátum de Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas reuters
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno se mantiene a la expectativa ante el proceso de debate interno que se ha abierto en Junts sobre el mantenimiento de su apoyo a Pedro Sánchez. La versión oficial es que «respetan» las consultas a las bases y el dictamen de la militancia de cualquier partido ... que los impulse, pero en privado reconocen que no creen que el recorrido que vaya a tener la iniciativa acabe desembocando en una moción de censura al presidente del Gobierno. «Ni de coña», se muestra tajante un dirigente socialista consultado por este diario. «No trabajamos con ese escenario», tercian, más institucionales, en el entorno del jefe del Ejecutivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app