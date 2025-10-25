Moncloa no ve creíble que Puigdemont apoye una moción de censura contra Sánchez

El Gobierno se mantiene a la expectativa ante el proceso de debate interno que se ha abierto en Junts sobre el mantenimiento de su apoyo a Pedro Sánchez. La versión oficial es que «respetan» las consultas a las bases y el dictamen de la militancia de cualquier partido ... que los impulse, pero en privado reconocen que no creen que el recorrido que vaya a tener la iniciativa acabe desembocando en una moción de censura al presidente del Gobierno. «Ni de coña», se muestra tajante un dirigente socialista consultado por este diario. «No trabajamos con ese escenario», tercian, más institucionales, en el entorno del jefe del Ejecutivo.

En Moncloa miran con cierta distancia y escepticismo los «aspavientos» de sus socios independentistas que, consideran, forzados por un contexto de marcada pugna electoral con Aliança Catalana en Cataluña, donde el partido de Sílvia Orriols les está haciendo un «agujero importante». «Tienen que sobreactuar», sentencian.

En todo caso, aunque el clima que quieren trasladar en el Gobierno es de aparente «tranquilidad», algo ha cambiado. Después de despreciar con indiferencia el ultimátum de Míriam Nogueras el miércoles en el Congreso, calificándolo como una «frase redonda para el telediario» o un mero «juego de palabras»; ahora se exhibe un tono mucho más conciliador hacia el partido de Carles Puigdemont. «Aquellas cuestiones que tenemos comprometidas y que dependen de nosotros se han desarrollado o están en trámite y las que dependen de terceros, estamos trabajando para que también se cumplan», asegura un miembro del Gabinete.

En el Ejecutivo recuerdan que Sánchez cumplió con la amnistía, pese al desgaste electoral que eso generó para el partido, y que actualmente sigue pendiente del aval del Tribunal Constitucional. En las que todavía tiene pendiente, y que Junts califica de «incumplimientos», plantean que los puentes siguen abiertos y para ello se escenificó la declaración conjunta con Alemania para rescatar el debate sobre la cooficialidad del catalán en la UE. En este sentido, el Gobierno se aferra ahora al «diálogo» y a una próxima reunión con la delegación de Junts en la 'mesa de Suiza' para destensar la situación.

En Moncloa están a la espera de en qué acaba de concretarse el último órdago de Puigdemont. Pese a que le califican de «impredecible», sí recuerdan que esta no es la primera vez en la que se ven en esta tesitura y han sido capaces de reconducir la situación. Además, consideran que una moción de censura no sería siquiera beneficiosa para Junts, por lo que descartan este escenario. Sí valoran la opción de que los de Puigdemont comiencen a aliarse con PP y Vox en votaciones en el Congreso que puedan afectar a la agenda legislativa del Gobierno, en cuestiones económicas o impositivas en las que hay plena coincidencia.

Esta situación si la consideran verosímil y creen que una «ruptura», dejar de apoyar a Sánchez sin desalojarle de la Moncloa, no cambiaría en esencia el contexto actual. Algunas leyes estrella como la reducción de la jornada laboral o la 'ley Bolaños' han decaído o siguen guardadas en un cajón por no contar con el apoyo de los posconvergentes. «Nada nuevo», sentencian.