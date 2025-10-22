Suscribete a
La actual gerente del PSOE siguió pagando en sobres hasta 2024

Los socialistas tendrán que acreditar en el Supremo los reintegros en efectivo de 60.000 euros en tres años

Ana María Fuentes se hizo cargo de las finanzas de Ferraz, relevando a Mariano Moreno, por orden de Cerdán

Fuentes intentó un pelotazo con Correos cuando era edil en Ronda

Ana María Fuentes, en el centro de la foto, en un acto en Ferraz
Joan Guirado

Ana María Fuentes, la actual gerente del Partido Socialista, colocada por Santos Cerdán en el cargo y convertida hoy en persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez en Ferraz, siguió pagando los gastos a los dirigentes a través de sobres con efectivo hasta, ... como mínimo, finales del año pasado. Aunque, en su momento, fuentes socialistas reducían a la «forma de hacer» de José Luis Ábalos el trasiego de dinero en metálico, el juez que investiga el presunto cobro de mordidas por parte de la cúpula del PSOE quiere aclarar que la utilización de tanto dinero en efectivo, varios miles de euros, pagados en sobres a lo largo de varios años, tenga un origen lícito.

