Ana Fuentes intentó un pelotazo con Correos cuando era edil en Ronda

La jefa financiera del PSOE quiso colocar un local suyo por valor de 756.000 euros

La actual gerente del PSOE siguió pagando en sobres hasta 2024

Ana María Fuentes
Ana María Fuentes Fundación Pablo Iglesias
Joan Guirado

La actual gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, intentó dar un pelotazo vendiendo a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. un local de su propiedad por un valor de 756.000 euros. Los hechos sucedieron hace casi dos décadas, ... en 2007, cuando Fuentes era por aquel entonces concejal del PSOE en Ronda (Málaga), precisamente el municipio en el que quiso hacer negocio con su propiedad. Pese a que las propias condiciones impuestas por Correos le impedían realizar dicha transacción.

