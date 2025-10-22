Ana Fuentes intentó un pelotazo con Correos cuando era edil en Ronda

La actual gerente del Partido Socialista, Ana María Fuentes, intentó dar un pelotazo vendiendo a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. un local de su propiedad por un valor de 756.000 euros. Los hechos sucedieron hace casi dos décadas, ... en 2007, cuando Fuentes era por aquel entonces concejal del PSOE en Ronda (Málaga), precisamente el municipio en el que quiso hacer negocio con su propiedad. Pese a que las propias condiciones impuestas por Correos le impedían realizar dicha transacción.

La empresa pública, presidida entonces por el también socialista José Damián Santiago Martín, sacó ese año a concurso la adquisición de un inmueble en la población malagueña, ciudad en la que la actual jefa de las finanzas socialistas se llegó a presentar como alcaldable. El pliego de condiciones de Correos para esta convocatoria pública sostenía que ningún alto cargo público podía concurrir al concurso, algo que desoyó Fuentes, que también era diputada del PSOE por Málaga.

Según explican a ABC fuentes del consistorio rondeño, que conocen con detalle lo que ocurrió hace casi una década, Fuentes firmó un impreso en el que ofertaba en la licitación un local de su propiedad por un valor de 756.000 euros. La entonces concejal, que fue colocada por Santos Cerdán como gerente del Partido Socialista, en 2021, tras convertirse en secretario de Organización –siendo así la máxima responsable de la tesorería de Ferraz y de controlar la entrada y la salida del dinero– reconoció en ese momento que ni miró el Pliego de Condiciones.

Fuentes alegó que ofertó su propiedad a Correos «en plena campaña electoral» y que por eso «ni me di cuenta de lo que firmaba«. Una excusa que, de ser cierta, demuestra su falta de diligencia, pese a que ocupa un cargo de alta responsabilidad jurídica y el secretario general Pedro Sánchez la ha reconfirmado en su actual cargo otorgándole más competencias.

Tras la dimisión de Cerdán como número tres del PSOE, y tras pilotar durante unas semanas su sustitución por parte de Rebeca Torró junto a tres dirigentes más, el principal cometido que tiene ahora Fuentes es la supervisión de la auditoría externa que anunció Sánchez el mismo día que se conoció el informe de la UCO sobre su ex mano derecha.

En el informe de la UCO

La figura de Ana María Fuentes aparece en el informe de la UCO que recoge las conversaciones entre los principales integrantes de la trama. En un momento determinado, en la transcripción de una llamada entre Koldo García y Javier Herrero, que ejerció como director general de Carreteras cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes, el exasesor de Ábalos le hacia saber que recibirá una llamada de la gerente del partido. Esa conversación con mención a Fuentes se produjo una semana después de reunirse Koldo García con Santos Cerdán para tratar algunos temas de obras.

El exasesor se puso en contacto con el alto cargo de Transportes para avisarle de que le iban a pedir «el impuesto». «Perdona que te moleste, me pide tu teléfono la gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos», le preguntó Koldo a Herrero. «Si no se lo doy yo, lo consigue seguro», responde el director de Carreteras. Y en ese momento, Koldo García señala: «Creo que te van a pedir el impuesto». Como apunta el documento de la UCO entregado al juzgado, la gerencia del PSOE fue asumida por Ana Fuentes «a iniciativa» de Santos Cerdán «unos meses antes».

La Guardia Civil se acoge a esta conversación para sospechar de una posible «financiación irregular» del PSOE, una cuestión que ha cogido más fuerza en los últimos días tras citar el juez Leopoldo Puente a su antecesor en el cargo, Mariano Moreno, para responder al pago en efectivo de los gastos.

Polémica con subvenciones

El mismo año que intentó el pelotazo con Correos, en 2007, también se publicó que la autoescuela Las Palmeras de Ronda SL, propiedad de su marido, había recibido 209.339 euros en dos subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, que entonces gobernaba el PSOE.

La controversia fue mayor al conocerse que la empresa cambió la actividad registrada entre ambas concesiones, lo que avivó sospechas de posible manipulación para adaptar el negocio al tipo de ayudas. Las informaciones también reseñan que las ventas de esta autoescuela se duplicaron en dos años y en 2006 facturó 400.000 euros más que en el año 2004.