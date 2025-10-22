Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

El PP pide al Supremo que requiera al PSOE los justificantes de las retiradas de efectivo que respalden los pagos en metálico

Agentes de la UCO en Ferraz
Agentes de la UCO en Ferraz tania siera

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El PP ha presentado este miércoles un escrito al Tribunal Supremo para que requiera al PSOE los «movimientos bancarios que justifiquen que hayan grandes cantidades de dinero» en «los cajones» de la sede de Ferraz para pagar en metálico en el pasado al exministro del ... José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, según fuentes populares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app