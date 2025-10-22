El PP pide al Supremo que requiera al PSOE los justificantes de las retiradas de efectivo que respalden los pagos en metálico

El PP ha presentado este miércoles un escrito al Tribunal Supremo para que requiera al PSOE los «movimientos bancarios que justifiquen que hayan grandes cantidades de dinero» en «los cajones» de la sede de Ferraz para pagar en metálico en el pasado al exministro del ... José Luis Ábalos y a su antiguo asesor, Koldo García, según fuentes populares.

Además, solicita al Alto Tribunal que exija al PSOE quiénes han sido los perceptores de estos pagos en efectivo, con el foco en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La idea del PP es que esta información sea complementaria a la comparecencia judicial de Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE y actual presidente de Enusa.