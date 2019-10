El Supremo traduce al neerlandés la euroorden contra Puigdemont tras solicitarlo la Fiscalía belga La traducción ha sido reclamada como necesaria por el Ministerio Público belga antes de que decida una respuesta a la justicia española, que prevén pueda producirse la semana próxima

El Tribunal Supremo está traduciendo al neerlandés la euroorden que el instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, envió ayer contra el expresidente de la Generalitat huido Carles Puigdemont para que sea entregado por los delitos de sedición y malversación, después de que la Fiscalía belga se lo solicitara, han confirmado. a Europa Press en fuentes del alto tribunal.

La traducción ha sido reclamada como necesaria por el Ministerio Público belga antes de que decida una respuesta a la justicia española, que prevén pueda producirse la semana próxima. Según las mismas fuentes, que se muestran algo molestas por las exigencias de la Fiscalía belga, la traducción no supone ningún problema y se remitirá en los próximos días.

«Vista la complejidad del caso y de las dos órdenes de detención ya emitidas con anterioridad contra Carles Puigdemont, el expediente exige un análisis jurídico profundo», justificó la Fiscalía de Bruselas en un comunicado en el que también confirma que es esta instancia la que ha asumido el caso.

Llarena decidió reactivar la euroorden por tercera vez contra Puigdemont el lunes, mismo día en el que el Tribunal Supremo dictaba sentencia condenatoria contra los líderes independentistas encausados por el «procés» en Cataluña, aunque la Fiscalía federal no ha remitido formalmente la documentación a la Fiscalía de Bruselas hasta este martes.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen «razones serias» para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.