El «show» de Irene Montero: tarta sorpresa y el bebé a cuestas

Ha nacido una estrella. «Aiiiitiiiiii, ¡qué bonito!». Habla a la cámara la ministra de Podemos que es madre -Aiti es su hija, Aitana, de seis meses- y que trabaja para «cambiar la vida de las mujeres», al menos la de las españolas. De momento, en el Ministerio de Igualdad son ellas las que ordenan a los hombres que traigan la tarta a Irene Montero, la «jefa», que sopla sus 32 velas feliz de estar en el Gobierno. Lo explica una colaboradora de la ministra al estilo de Rajoy: «En este Ministerio los hombres nos ayudan a las mujeres a hacer cosas». La secretaria de Estado, Noelia Vera, lo corrobora: «Manel la trae ahora (la tarta)... Los cuidados también recaen en los hombres».

La cuidada es Montero. Es jueves 13 de febrero, es su cumpleaños. Parece temprano. Alguien susurra. Tal vez la bebé duerma. Le van a llevar una tarta sorpresa a la ministra, que está en su despacho. Junto a su mesa de trabajo ha instalado un parque de juegos para Aitana, protagonista secundaria del «show» de Montero. Ella difunde sus vídeos con gran éxito en las redes sociales.

El equipo de la ministra explica al que graba los preparativos de la fiesta. Es un vídeo desenfadado en las dependencias oficiales del Ministerio. Por fin algo de humanidad dentro de las instituciones. «Como estamos aterrizando en el Ministerio y no tenemos tiempo ni siquiera de celebrar los cumpleaños, lo vamos a celebrar en medio de dos mil reuniones. Pero hay que hacerlo, hay que darle mimos a Irene», explica una de sus colaboradoras.

Entre risas, esta persona detalla los sacrificios asumidos por el círculo de Montero. «Ya he tenido tres y me quedan otras cinco hoy, me parece que voy a morir prematuramente... vamos a cambiar la vida de las mujeres».

Se respira empatía en dependencias del Gobierno. «Para ser su cumple la pobre tiene hoy una agenda apretadísima, va a terminar súper tarde, pero es lo que toca...» El ambiente de «cuchipandi» no acaba en Quintos de Mora. La ministra conecta con el pueblo llano: «Voy a terminar el papelito profundo este....» En otro pasaje, una asesora le pide que atienda: «esta ley es importante, está en el argumentario».

La bebé más famosa del país, con permiso del niño de Carolina Bescansa, aparece en el carrusel de vídeos que su madre exhibe para dar cuenta de su agenda oficial de ministra. Se le ve saliendo del coche oficial a las puertas de la Biblioteca Nacional por una actividad del Día de la Mujer, de visita en el portabebés en el Instituto de la Mujer, acude a los platós de televisión mientras su madre ofrece entrevistas...

En su cumpleaños también atiende a una periodista amiga, a la que besa y abraza y a la que llama «tía»... Una hora de charla formal, vuelve la grabación de Podemos. «Voy a coger a mi niñas, ¡la estoy oyendo llorar! ¿Mi niña, donde está mi niña?», pregunta Irene madre.

El vídeo del cumpleaños acaba con un toc-toc en la puerta del despacho principal. -«¿Se puede?», pregunta Noelia Vera, la secretaria de Estado, por cierto, también en estado de buena esperanza. Se oye cantar el cumpleaños feliz al equipo ministerial. Sale la ministra con su hija Aitana en brazos.

-«¡Muuuchas gracias, chicasssss!», responde Montero, recolocándose la ropa ante la cámara. Es entonces cuando suelta ese «¡Aiiiitiiii qué bonito!» tan expresivo, mostrándole la tarta a su hija. «Vamos, a comérsela», les ordena a sus colaboradores en una amplia sala de reuniones del Ministerio.

Montero está «orgullosa» porque tiene «un equipo de tías maravillosas, y de tíos también». Asegura a la cámara que le encantan los cumpleaños, también la Navidad. «Todas las fechas de rituales y regalos», aclara. De deseo pide «felicidad» para todos y «algo más de tiempo» para disfrutar con los suyos. Al padre de sus tres hijos lo ve en horario de trabajo.