El senador Mulet llama «cretino» a un alcalde de Soria

El diccionario de la Real Academia Española dice que un cretino es aquel que padece cretinismo. A su vez, el cretinismo tiene dos acepciones, «enfermedad caracterizada por un peculiar retraso de la inteligencia, acompañado, por lo común, de defectos del desarrollo» y «estupidez, idiotez, falta de talento».

Carles Mulet, senador de Compromís, llamó «cretino» a través de Twitter al alcalde de Valdelagua del Cerro, un pequeño pueblo de Soria, por reprocharle que únicamente se acordara de ellos para cambiar el nombre de una calle por la ley de Memoria Histórica y no pusiera el mismo ahínco en combatir el fenómeno de la despoblación, que acecha a una localidad que solo cuenta con 19 habitantes.

«En invierno somos diez o doce los que vivimos aquí», matiza Ruyman Domínguez, alcalde de Valdelagua, donde sólo hay tres calles. Una de ellas se llama «Primo de Rivera» y el senador instó al Ayuntamiento, a retirar el nombre para cumplir la Ley de Memoria Histórica. Como ya hicieron tantos otros alcaldes al recibir esta carta, el de Valdelagua del Cerro devolvió la correspondencia de manera cruda y jocosa a la vez.

«Aquí hay muchas prioridades antes que cambiar una calle», subrayó Domínguez, a quien Mulet reprochó, sin tanto respeto, que le explicara su realidad después de que tuviera eco en las redes sociales: «Hay que ser cretino para enviar esa carta y aplaudirla. Me da igual dónde esté ese y otros pueblos y los habitantes que tenga». No obstante, reivindicó su contribución en el combate contra la despoblación como portavoz de la comisión demográfica.

La primera reacción del alcalde soriano fue una pequeña carcajada, para insistir en que su batalla es otra. «Esto va a costar 1.000 euros. Tenemos que quitar dos placas y volverlas a hacer. A ver cómo explicas esto a unos vecinos que tienen 365 horas menos de alumbrado público al año», asegura Rodríguez, quien para ahorrar costes enciende las farolas media hora más tarde y las apaga media hora antes.

«Aquí 1.000 euros cunden mucho», remarca el alcalde, que cuestiona que esta calle rinda honores a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Subraya que «podría hacer honor a Miguel Primo de Rivera», personaje más cercano en el tiempo a la constitución del pueblo, en época de Alfonso XII. «Que venga un tío de Valencia a decirnos esto sin haber visitado nuestra realidad ni haberse molestado en conocer nuestra Historia...», clama Rodríguez. Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto Mulet, que incluso preguntó a Rajoy si tenía un plan contra un «apocalipsis zombie». De hecho, sus cartas a los municipios con alguna calle susceptible a cambiar de nombre con arreglo a la Ley de Memoria Histórica ya han dado que hablar.

En Valdelagua no quieren hacer de la polémica una guerra abierta ni llegar a los insultos, y el alcalde asegura que se cambiará el nombre de la calle. «Pero no por la carta, sino para evitar más polémicas», especifica el alcalde, quien lamenta que con ese dinero podría plantar varios árboles en un parque infantil o comprar una estufa de pellets para una biblioteca donde, en invierno, «los vecinos van con bufanda».

El cambio no eximirá a sus veteranos vecinos -el más joven tiene 40 años- de realizar los farragosos trámites que implica modificar la calle donde vive uno, aunque sea para cumplir la Ley de Memoria Histórica. «Habrá que ir a Soria a cambiar la dirección en el DNI, llamar a los de la luz...», enumera Rodríguez, quien avanza que el nombre de la nueva calle ya está pensado y vendrá con una sorpresa para Mulet: «No le gustará pero tendrá que aguantarse porque no lo podrá cambiar».