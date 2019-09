Rivera dice que Torra no puede seguir al frente de la Generalitat y Casado pide que se aclare su vinculación con los CDR

Este sábado, los ciudadanos españoles se han levantado con una revelación sorprendente. Los siete miembros de los CDR, que están acusados de terrorismo, tenían el respaldo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, para tomar el Parlamento catalán en el aniversario del referéndum ilegal del 1-O y cuando se diese a conocer la sentencia del «procés».

Esta información la ha facilitado uno de los acusados –estos admitieron la compra de material explosivo y la realización de pruebas–. El implicado contó que desde el interior del Parlamento catalán les iban a facilitar la entrada y señaló directamente a Torra.

Ante dicha publicación no se ha hecho esperar la reacción de algunos líderes políticos a través de las redes sociales. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido que «se aclare la vinculación de Torra con los CDR detenidos». También ha apuntado hacia el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, preguntando si mantendrá los pactos en algunas localidades. «¿Sánchez va a seguir manteniendo sus acuerdos con él allí donde ha entregado el gobierno a los separatistas?».

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que Torra «no puede seguir al frente de los Mossos ni siendo el representante del Estado en Cataluña». Ha recordado que llevan meses advirtiendo a Pedro Sánchez que no se puede pactar con los independentistas y alerta sobre la peligrosidad de los CDR: «Hay que proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas. Actuar no es una opción, es una obligación».

Torra no puede seguir al frente de los Mossos y siendo el representante del Estado en Cataluña. Llevamos meses advirtiendo a Sánchez que no se puede pactar con alguien así. Hay que proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas. Actuar no es una opción, es una obligación. pic.twitter.com/J2ipEpPEbN