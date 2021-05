El PP confía en que el 4-M no se quede en un espejismo en el resto de España

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 04/05/2021 10:11h

El Partido Popular empezó ayer por la mañana a montar el 'balcón-escenario' en su sede de Génova para celebrar la supuesta victoria electoral esta noche. No sería la primera vez que el escenario se queda vacío, por un resultado negativo, pero en esta ocasión no hay un solo miembro del PP que tenga una duda sobre el triunfo de hoy. En la sede del partido seguirán la noche electoral la cúpula del PP nacional y el madrileño, junto a la candidata. «No habrá vuelco de la izquierda, estamos muy tranquilos. No hay más que haber pisado la calle estas últimas semanas para saber lo que va a pasar», comentaron ayer fuentes populares, que se agarran a este posible resultado: