Policía y Guardia Civil dan por hecho que el Gobierno les retirará de las ruedas de prensa de La Moncloa

Cruz Morcillo SEGUIR Madrid Actualizado: 25/04/2020 20:17h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La imagen de tres portavoces de uniforme (Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas) en la comparecencia diaria de Moncloa desaparecerá. Portavoces de los dos primeros Cuerpos dan por hecho que hoy será la última vez que veamos esa imagen repetida desde el inicio del estado de alarma. «No tenemos instrucciones para los contenidos de mañana que se piden con veinticuatro horas de antelación», explican las fuentes consultadas a ABC. «Y es un gran alivio», añaden.

Fuentes gubernamentales ya barajaban desde hace al menos dos semanas cambiar ese formato para que solo dieran explicaciones los portavoces de Sanidad y Transportes, pero la polémica suscitada por las palabras del general José Manuel Santiago motivó que se retrasara la decisión. No se quería vincular dicha polémica sobre minimizar las críticas al Gobierno con el cambio de modelo.

No obstante, en línea con la cambiante política de comunicación seguida en la crisis, otras fuentes de Interior no se fían de que realmente hoy sea el último día que veamos a los uniformados ofreciendo datos de seguridad y servicios asistenciales. Antes de la crisis suscitada por las palabras de Santiago y la difusión de la instrucción a las Comandancias sobre la recopilación de bulos y falsas noticias, Moncloa pretendía variar el formato cuando la actividad policial y militar pasara a segundo plano. No antes. Y tenían en mente acometer ese cambio a partir de la relajación de las medidas de confinamiento. Mañana se cumple una semana de la mencionada polémica.

La del general de la Guardia Civil fue la segunda relacionada con las Fuerzas de Seguridad en esas citas diarias. Antes, José Ángel González, el DAO de la Policía Nacional, reveló que había una instrucción de finales de marzo en el Cuerpo para que se adquirieran mascarillas y pese a los intentos del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, para reconducir la respuesta de González este persistió en las fechas.

Desde hace ya muchas semanas en ambos Cuerpos existe un profundo malestar por que sus máximos responsables tengan que someterse a ese escrutinio diario. «Para dar los datos de detenidos y denunciados y alguna operación destacada es suficiente con una nota de prensa», dicen. «Y si lo que quiere el Gobierno es transmitir una imagen de fuerza con los uniformes, sería suficiente con ofrecer esos datos sin tener que someterse a preguntas que muchas veces ellos no pueden responder porque no les compete».

En estas sesiones diarias se han producido situaciones insólitas. Tras los primeros días en los que se explicaban cómo eran los controles y qué resultados daban y narrar casos más o menos extravagantes hubo que recurrir a información de mucho menos nivel. La necesidad de «llenar de contenido» esas comparecencias ha acabado por opacarlas y llegar a momentos estrambóticos, como el que todo un general de la Guardia Civil informara del robo de 30 kilos de naranjas o que un DAO diera cuenta de servicios (incautación de marihuana) que en una situación normal no habrían pasado de una nota de prensa local.